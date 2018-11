Kreistag Alb-Donau-Kreis plant Klinik-Resolution

Alb-Donau-Kreis / Von Thomas Steibadler

Fast drei Dutzend Anträge haben die Kreistagsfraktionen zu den Beratungen des Haushalts 2019 gestellt. Allein im Verwaltungsausschuss sind 21 abgearbeitet worden. Hier eine Auswahl der Themen.

Gesundheitswesen Gleich in der ersten Sitzung des neuen Jahres werde dem Kreistag eine Resolution zur Krankenhaus-Finanzierung vorgelegt, kündigte Landrat Heiner Scheffold an. Darin sollen Land und Bund aufgefordert werden, für eine auskömmliche Finanzierung der Kliniken im ländlichen Raum zu sorgen. Schon in seiner Rede zur Haushaltseinbringung hatte Scheffold gesagt: „Das bundeseinheitliche Finanzierungssystem benachteiligt eindeutig Kliniken mit Tarifbindung und hohem Lohnniveau.“

Die Resolution geht auf einen Vorschlag der Freien Wähler zurück, die zudem fehlende hausärztliche Notdienste nachts und an den Wochenenden kritisierten. „Das ist unbefriedigend, und keiner tut was“, sagte Fraktionssprecher Wolfgang Mangold. „Landauf, landab gibt es Klagen aus der Bevölkerung“, bestätigte Theodor Gonser, im Landratsamt Leiter des Fachdienstes Gesundheit. Das Thema werde bei der ersten Kommunalen Gesundheitskonferenz am 16. Januar angesprochen, sicherte Scheffold zu. An dieser Konferenz sind unter anderem der Alb-Donau-Kreis, die Stadt Ulm, Kliniken, Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung vertreten. Letztere ist Scheffold zufolge für die hausärztlichen Notdienste verantwortlich.

Mobilität Wie wird sich die Mobilität im Alb-Donau-Kreis und in der Stadt Ulm entwickeln? Wie kann der unterschiedliche Bedarf gedeckt werden. Antworten soll ein Mobilitätsgutachten bringen, das Stadt und Landkreis in Auftrag geben. Außerdem will der Kreis im nächsten Jahr eine digitale Mitfahrbörse einrichten, kündigte Markus Möller an, als Dezernent unter anderem für den Nahverkehr zuständig. Die CDU-Fraktion hatte bereits vergangenes Jahr „ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept“ beantragt und darauf erneut hingewiesen. Die SDP-Fraktion regte an, die Kreisverwaltung solle über „flexible und intelligente Bedienformen“ berichten.

CDU und Grüne hatten auch nach dem Stand der Planungen für die Regio-S-Bahn gefragt. Möller erwähnte ein „ausgesprochen ernüchterndes“ Gespräch im Verkehrsministerium in Stuttgart und teilte mit, der Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller werde ein Gutachten in Auftrag geben. Inhalt: Wieviel S-Bahn ist auf der bestehenden Infrastruktur möglich? Hintergrund: Die Ziel-Konzeption sieht den zweigleisigen Ausbau einiger Streckenabschnitte und neue Haltestellen vor. Für die Finanzierung ist die Region aber auf die Länder angewiesen.

Umwelt Biotopverbund, Streuobstwiesen, Wildtierkorridore: Die Grünen hatten einige Anträge gestellt – für die der Landkreis nicht zuständig sei, wie Scheffold und Naturschutz-Fachdienstleiter Stefan Tluczykont erläuterten. Beispiel Streuobstwiesen: Das Land fördere deren Erhalt, ebenso manche Kommunen. Wenn Obstwiesen verschwinden, seien oft Städte und Gemeinden verantwortlich, die dort Bauland ausweisen, sagte Scheffold. Er habe in 18 Jahren als Bürgermeister „noch keine plattgemacht“, betonte Karl Hauler (CDU) aus Rottenacker. „Ich erleb’s teilweise anders“, erwiderte Robert Jungwirth (Grüne) aus Blaustein.

Ein kreisweites Biotopverbundkonzept, von den Grünen angeregt, wird es ebensowenig geben wie ein Klimaschutzkonzept (Freie Wähler). Beides sei Sache der Kommunen, „der Landkreis ist da kein Player“, sagte Scheffold. Leitfaden für Städte und Gemeinden sei die Biotopverbund-Planung des Landes. Das gilt Tluczykont zufolge auch für die so genannten Wildtierkorridore. Ein solcher kreuzt bei Dornstadt-Temmenhausen die A 8. Dazu gehört eine neue Grünbrücke über die Autobahn, die demnächst fertiggestellt wird.