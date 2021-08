Für den Alb-Donau-Kreis ändern sich von Montag, 9. August, an die Corona-Regeln. Denn die 7-Tage-Inzidenz im Alb-Donau-Kreis lag am Sonntag, 8. August, den fünften Tag in Folge über 10. Es gelten fortan also die Regeln der Inzidenzstufe 2.

Diese Änderungen der Corona-Regeln treten im Alb-Donau-Kreis in Kraft

Es dürfen sich maximal 15 Personen aus 4 Haushalten treffen. Zuvor waren es 25 Personen aus egal wie vielen Haushalten. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Hochzeiten, Geburtstage: Bei privaten Veranstaltungen ohne Abstand und Maske dürfen im Freien maximal 200 Personen zusammenkommen, in geschlossenen maximal 200 – allerdings mit den 3Gs.

Im Freien maximal 750 Personen, wenn es über 200 sind gilt Maskenpflicht. Diese entfällt, wenn es durch feste Sitzplätze 1,5 Meter Abstand gibt. In geschlossenen Räumen dürfen 250 Personen sein. Gastronomie, Bars, Spielhallen: Es gibt keine Personenbeschränkung, auch die 3Gs sind nicht notwendig. Allerdings gilt in geschlossenen Räumen bei der neuen Inzidenzstufe ein Rauchverbot. Das betrifft dann vor allem Shisha-Bars.

Draußen und drinnen ohne 3G und Personenbeschränkung. Sportveranstaltungen: Draußen maximal 750 Menschen, wenn es über 200 sind gilt Maskenpflicht. Diese entfällt, wenn es durch feste Sitzplätze 1,5 Meter Abstand gibt. Drinnen maximal 250 Personen. ODER: maximal 50% der Kapazität, dann ohne Abstand aber mit 3G. Maximal aber 25.000 Personen.

