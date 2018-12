Gericht Akribische Kleinarbeit im Erbacher Drogenprozess

Ulm / Bernd Rindle

Im Prozess gegen die drei mutmaßlichen Drogenschmuggler, die sich wegen der Einfuhr von 76 Kilo Marihuana nach Erbach vor dem Landgericht Ulm verantworten müssen, ist der Tatvorwurf einstweilen in den Hintergrund geraten. Anstatt sich in der Beweisaufnahme dem eigentlichen Thema anzunehmen, wurde die 1. Große Strafkammer um Richter Wolfgang Fischer vor eine andere Aufgabe gestellt: Sie muss zunächst die Rechtmäßigkeit der Ermittlungen gegen einen der Angeklagten und die daraus resultierende Gerichtsverwertbarkeit der gewonnenen Erkenntnisse prüfen. Daran und an einer sorgfältigen Aktenführung der Ermittler haben die Verteidiger der 35 bis 37 Jahre alten Angeklagten erhebliche Zweifel.

Einerseits haben Ricarda Lang und ihre Kollegen Helmut Mörtl und Eduard Schaaf die Ermittlungsbehörden im Verdacht, ohne ausreichende Erkenntnisse leichtfertig Telefonate abgehört und Bewegungsprofile erstellt zu haben. So habe die Ermittlungsrichterin trotz unzureichender Informationen Beschlussvorlagen der Staatsanwaltschaft unterzeichnet, hieß es. Unter anderem war von fehlgeschlagenen Faxübertragungen und deshalb verloren gegangenen Daten die Rede.

Vorwürfe, die von der als Zeugin geladenen Richterin zurückgewiesen wurden: „Ich habe das Verfahren von Anfang an begleitet und war in jeden Schritt eingebunden.“ Sie versicherte, sie sei stets umfassend informiert und auf dem neuesten Stand gewesen.

Im Fokus der Soko „Schüsse“

Die gewonnenen Erkenntnisse haben letztlich zur Festnahme des Trios und zur Anklageerhebung geführt. Und dies, obwohl die Überwachungsmaßnahmen ursprünglich in einer anderen Sache anberaumt worden waren. Das wurde vom damals ermittelnden Staatsanwalt im Zeugenstand bestätigt.

Der als Kopf des mutmaßlichen Schmuggler-Trios bezichtigte Erbacher war nämlich einst in den Fokus der Sonderkommission „Schüsse“ geraten. Diese untersuchte den Tod eines 37-Jährigen, der vor zwei Jahren auf offener Straße in Ludwigsfeld erschossen worden war. Wegen des Verdachts, möglicherweise darin verwickelt zu sein, wurde der Mann zwischen Juni und August vergangenen Jahres überwacht. Dabei verdichteten sich die Hinweise, dass er mit Rauschgift handelte und Schmuggelfahrten aus dem Ausland vorbereitete. Aus diesem Grund wurde laut Zeugenaussagen ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses mündete letztlich in den Festnahmen der Verdächtigen und der Sicherstellung von Marihuana im Wert von 400 000 Euro.

Aufgrund dieser Umstände bezweifeln die Verteidiger nun, dass die Überwachungsmaßnahmen durch eine ausreichende richterliche Genehmigung legitimiert waren. Dies in akribischer Kleinarbeit herauszufinden, ist derzeit die Aufgabe der Kammer, die sich zu diesem Zweck durch einen veritablen Ermittlungsakten-Berg zu wühlen hat. Auch die Memminger Ermittlungsrichterin wird das Gericht noch einmal in den Zeugenstand bitten, um weitere Fragen zu klären. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt, ein Ende ist derzeit nicht absehbar.