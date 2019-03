Es sind haufenweise Probleme und buchstäblich auch einige „Problemhaufen“, die eine Baufirma aus dem Raum Darmstadt in der Region hinterlassen hat. Wie berichtet, war ihr gekündigt worden, nachdem sie ihrem Auftrag für die Tiefbauarbeiten zum Breitbandausbau in den Gemeinden Dietenheim, Illerrieden, Schnürpflingen und Hüttisheim nur unzulänglich nachgekommen war.

Besonders hart getroffen hat es Illerrieden. Hauptamtsleiter Bernhard Abendschein steht an der Wendeplatte des Gewerbegebiets Tal, wo derzeit nur eingeschränkt gewendet werden kann. Denn auf einem Teil hat die Firma Aushub und Asphaltbruch abgelagert. Das gleiche Bild auf einer Wiese im Ortsteil Dorndorf. Was als Zwischenlager gedacht war, ist längst ein problematisches Ärgernis. Denn anders als bei einem geordneten Baustellenbetrieb üblich, sind die Materialien hier nicht fein säuberlich getrennt worden. Unschwer erkennbar, enthalten die Stein- und Erdhaufen auch Absperrbänder und andere Plastikteile. Damit drohen hohe Deponiekosten. Problem Nummer zwei: Rechtlich gehören die Haufen der gekündigten Firma. Im Moment also seien der Gemeinde die Hände gebunden, erläutert Bürgermeister Jens Kaiser. Man habe der Firma daher eine „allerletzte“ Frist gesetzt, die am heutigen Montag ausläuft. Sollte wieder keine positive Reaktion erfolgen, werde ein Gerichtsvollzieher eingeschaltet, um juristisch wasserdicht das Material entsorgen zu können. Doch wer trägt dafür die Kosten?

Ausbau wird teurer

„Die Firma“, sagen Kaiser und Abendschein. „Das wird mit den Summen verrechnet, die wir aus den Abschlagszahlungen zurückgehalten haben.“ Beide sind sich sicher, dass daraus und der gesamten „Rückzugsbearbeitung“ der Gemeinde keine zusätzlichen Kosten entstehen. Trotzdem aber werde der bisherige Kostenrahmen für den Breitbandausbau wohl überschritten. Denn für die Restarbeiten seien die alten Preise wohl nicht zu halten. Nicht nur „Problemhaufen“ hat die Firma hinterlassen, sondern auch Baugeräte, einen Rüttler, Besen, Schaufeln, „gerade so, also ob die Arbeiter geflüchtet wären“, meint Abendschein halb im Scherz. In Hüttisheim stehen gar noch zwei Laster und ein Bagger der Firma auf jenem Gelände, das ihr die Gemeinde als Ablage zur Verfügung gestellt hat, berichtet Bürgermeister Stefan Gerthofer. Von der Haufenproblematik ist er ebenfalls betroffen.

Leistungen wurden nicht erbracht

Wie konnte das überhaupt passieren? Die Firma sei vor der Auftragserteilung sehr wohl überprüft worden, versichert Kaiser. Anhaltspunkte für Anlass zu Zweifeln an ihrer Solidität hätten sich nicht ergeben. Ab Sommer hätten sich dann aber die Vorkommnisse gehäuft. Fristen seien ignoriert, Leistungen nicht erbracht, Arbeiten fehlerhaft oder umständlich oder mit langen Pausen dazwischen ausgeführt worden. Immer mehr sah sich Hauptamtsleiter Abendschein mit baulichen Aufgaben konfrontiert - „weit über das übliche Maß hinaus“. Ebenso habe die Ingenieurfirma einen beträchtlichen Mehraufwand gehabt. Retten ließ sich die Chaos-Baustelle trotzdem nicht. Da auch die übliche Dokumentation nicht erbracht wurde, konnte Illerrieden laut Kaisers bislang auch keine Zuschüsse abrufen. Nicht zuletzt musste die Gemeinde selbst einen Netzvertrag mit dem alten Anbieter nochmals verlängern, da der neue nicht aktiv werden konnte. Immerhin sieht man Licht am Ende des Tunnels. Breitbandstart, neuer Termin: „diesen Sommer“, orakelt Abendschein.

