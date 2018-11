Dietenheim Ärger über Mängel bei Tiefbau

Dietenheim / MICHAEL SEEFELDER

Damit der ländliche Raum beim schnellen Internet nicht abgehängt wird, treiben auch die Gemeinden Dietenheim, Illerrieden, Schnürpflingen und Hüttisheim den Ausbau des Breitbandnetzes voran. Doch derzeit scheint Sand im Getriebe zu sein: Die Kommunen sind unzufrieden mit der Firma, die mit den Tiefbauarbeiten für die Verlegung der Glasfaserleitungen beauftragt ist. Illerriedens Bürgermeister Jens Kaiser spricht von „offenen Löchern“ in der Straße und „zahlreichen Mängeln“. Seit dem Sommer kämen die Arbeiten außerdem quasi kaum mehr voran. Auch sein Amtskollege aus Dietenheim, Christopher Eh, übt Kritik. Nun müsse man eine „Regelung finden, wie es weiter geht“, sagt Eh.

Um genau diese Frage drehte sich in der vergangenen Woche dann auch eine Art Krisengespräch, an dem unter anderem die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden, Vertreter der Firma, des Landratsamtes und des Ingenieurbüros Geodata teilnahmen. Wie Bürgermeister Kaiser berichtet, stehe eine Kündigung der Firma aus dem Raum Darmstadt für die weiteren Arbeiten im Raum. Es werde eine gütliche Lösung gesucht, um einen Rechtsstreit zu vermeiden, meinte der Illerrieder Rathauschef.

Ein unabhängiger Sachverständiger solle nun klären, welche Leistungen mangelhaft seien. Geplant sei gewesen, das Netz bis zum 20. Dezember 2018 fertig zu stellen und es an die Netcom BW zu übergeben, den Betreiber des landkreisweiten, 480 Kilometer langen, so genannten Backbone-Netzes. Um zeitlich nicht deutlich in Verzug zu geraten, würde nun schnell geprüft, wie das Problem gelöst werden könne. „Mit Hochdruck“ werde auch daran gearbeitet, die offenen Stellen in der Straße „winterdicht“ zu bekommen, betont Kaiser. Bürger hatten bereits auf Sicherheitsrisiken durch die Baustellen hingewiesen. Was den Ausbau der Leitung angeht, sei Illerrieden schon relativ weit. Kaiser: „Es fehlen noch einige Querungen und ein Kilometer Pflugtrasse ins Weihungstal.“ Dann könnte das Glasfaser in die Leerrohre „eingeblasen“ werden.

Mit Hochdruck Lösung finden

Dietenheims Bürgermeister Eh erklärt, dass es keine spürbaren Auswirkungen für die Internet-Nutzer in der Gemeinde habe, wenn nun die Arbeiten später fertig gestellt werden sollten als vorgesehen. Denn was derzeit gebaut werde, sei die „Hauptleitung“, die durch alle Kommunen im Landkreis verlaufe. Es müssten dann Ringschlüsse hergestellt werden, sonst funktioniere das ganze Netz nicht, sagte Eh. In Dietenheim verlaufe dieses Hauptnetz vom Badesee bis zur Königstraße, von dort bis zur Martin-Adolff-Straße und Richtung Osten zum Industriegebiet Süd und schließlich zum Zubringer Balzheim. Hintergrund für dieses „eigene Netz, das Kommunen selbst bauen“, sei, dass große Telekommunikationsanbieter oft mit fehlender Wirtschaftlichkeit argumentierten, wenn es darum ginge, den ländlichen Raum angemessen abzudecken. „Wir machen das, damit wir den Anschluss halten“, sagt der Dietenheimer Bürgermeister.