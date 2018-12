Tradition Adventsmärkte mit Stimmung

Next

In Nellingen waren Christbäume gefragt. © Foto: Sabine Graser-Kühnle

Selbstgemachtes gab’s in Merklingen. © Foto: Sabine Graser-Kühnle

Stummungsvoll gelang der Auftakt zum Weihnachtsmarkt in Westerheim. Eine Flötengruppe spielte in der Kirche. © Foto: Sabine Graser-Kühnle

Region / Sabine Graser-Kühnle

Wind und Regen konnten die Besucher der Advents- und Weihnachtsmärkte in Merklingen, Nellingen und Westerheim nicht erschüttern. Bereits am Samstagnachmittag luden die im Lichterglanz erstrahlenden und mit grünen Girlanden geschmückten Buden in Merklingen zum Bummel ein: Holzkunst, Selbstgebasteltes und Eingemachtes lockten zum Kauf. Mit leuchtenden Augen besangen die „Notenhüpfer“ Sankt Nikolaus, und zu den Klängen vom Musikverein schmeckten Glühwein und Rote nochmal so gut.

Dass der Adventsmarkt heuer wegen der Baustelle in der Merklinger Ortsmitte auf dem Parkplatz vor dem Backhaus stattfand, störte niemanden. Im Gegenteil: Viele lobten das Ambiente dort, es sei heimeliger als auf dem Platz vor dem Rathaus und dem Brunnen. Mit dem Besuch von Nikolaus und Knecht Ruprecht, der Tombola, dem Kinderbastelprogramm, dem Ponyreiten und der After-Adventsparty am Abend fanden alle Generationen das Richtige, um in vorweihnachtliche Stimmung zu kommen.

Kinder singen vom Christbaum

In Nellingen setzten die veranstaltenden Kindergarteneltern auf Bewährtes. Vor dem Rathaus führten die kleinen Nellinger ein musikalisches Stück um den „kleinsten Christbaum“ auf und überbrückten so die Wartezeit auf den Nikolaus. Währenddessen lief bereits der Christbaumverkauf. Schon nach gut einer Stunde war die Hälfte der Bäume verkauft. Glühwein, Punsch und Deftiges vom Rost waren gefragt und um die knusprig-goldenen Waffeln standen die Gäste offenbar gern lange an. Wie immer waren beim Nellinger Adventsmarkt die Konfirmanden mit Selbstgebasteltetem vertreten, heuer verkaufte auch die evangelische Kirchengemeinde Wurst und Punsch zugunsten der Kirchenrenovierung.

In Westerheim war es das idyllische Ambiente rund um die St. Stephanuskirche, umrahmt von Lichterkränzen an Christbäumen und Girlanden, das Besucher anlockte. Dass es weit weniger Stände als im Vorjahr gab, minderte die schöne Atmosphäre nicht. „Zurück zu den Wurzeln“, meinte Bürgermeister Hartmut Walz bei der offiziellen Eröffnung, die in der barocken Kirche stattgefunden hatte. Das Programm drinnen mit Flötengruppe, Kinder- und Jugendchor sowie Musikkapelle beschallte den Weihnachtsmarkt draußen.

Das Angebot an kleinen und größeren Geschenkideen wurden von auswärtigen Händlern ergänzt. Mit Schmalzbrot und Zebu-Roten konnte in Westerheim gar Außergewöhnliches genossen werden. Am Sonntag öffneten dort die Buden erneut, um, wie es Bürgermeister Hartmut Walz gesagt hatte, „die Vorweihnachtszeit bewusst und gemeinsam“ zu erleben.