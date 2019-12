„Volles Haus“ konnte Sibille Aich vom Organisationsteam der Ammerstetter Adventsfenster-Aktion am Freitag beim öffentlichen Rundgang vermelden. Das galt zunächst für die geführten Rundgänge von Fenster zu Fenster im kleinen Schnürpflinger Teilort und anschließend für den Feststadel des Heimatvereins, in dem es sich die Besucher gut gehen ließen.

Ganze Engelscharen waren in den Fenstern und Schaukästen zu sehen. Aber auch Meister Eder und sein Pumuckl hatten sich eingestellt, Märchenszenen, eine Schmiede – und sogar das Sandmännchen ließ es sich zu seinem 60. Geburtstag nicht nehmen, dabei zu sein. Für die Aktion war es das 21. Jahr. Erstmals hatten auf dem Dorfplatz auch der Kindergarten und die Grundschule aus dem Hauptort ein Fenster mit verzierten Engeln aus Scheitholz und bunten Tannenbäumen geschmückt. „Die Leute haben sich heuer wieder mächtig ins Zeug gelegt“, sagte Sibille Aich und dankte auch dafür, dass alle Fenster ohne Probleme bestückt werden konnten. „Das ist in einem so kleinen Dorf nicht selbstverständlich. Wir hoffen, dass das noch lange anhält.“