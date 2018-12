Aktion Adventsabend für einen guten Zweck

Schmiechen / ben

In Austermanns Landgaststube in Schmiechen hat wieder ein stimmungsvoller Advenstabend für einen guten Zweck stattgefunden. Am vergangenen Sonntag spielten Anni Rummler (Glockenspiel, Panflöte und die „Singende Säge“) und Werner Fink am Akkordeon auf. Dazu trug Rosi Schorr Gedichte vor – und Austermanns Team im Service und in der Küche arbeitete ebenfalls für den guten Zweck.

Hausgemachtes Apfelbrot

Neben Speisen nach Karte waren auch hausgemachter Likor und hausgemachtes Apfelbrot, Lebkuchen und Weihnachtsgebäck zu bekommen. Etwa 60 Gäste waren anwesend, aktuell sind 775 Euro für tumor- und leukämiekranke Kinder zusammengekommen. Bereits zum 29. Mal haben Austermanns ihren Abend für einen guten Zweck im Advent abgehalten. Wer noch spenden will, kann dies noch tun: Die Spendenkasse bleibt noch bis zum 28. Dezember offen, schreiben Austermanns.