Fest Achhocketse findet wieder statt

Langenau / kf

Nach einer Pause veranstaltet der Männergesangverein 1868 Langenau dieses Wochenende in der Wasserstraße wieder eine Achhocketse. Es ist die 29. Auflage dieses Festes an der Ach. Es verspricht zwei Tage bunte Unterhaltung und ermöglicht bei gutem Essen und Trinken ein paar gemütliche Stunden.

Die Achhocketse beginnt am heutigen Samstag um 17 Uhr mit dem Fass-Anstich und bietet ab 18 Uhr den Besuchern einen lauschigen Sommerabend an der Ach, den die Stadtkapelle Langenau musikalisch umrahmt. Morgen von 11 Uhr an besteht auf dem Festplatz Gelegenheit zum Mittagessen. Dazu spielen die „Wiesles-Musikanten“ auf. Um 13 Uhr tanzen die „Mini Hoppers“ des TSV Langenau. Ab 13.30 Uhr sind die Stadtmeisterschaften im Trogfahren auf der Ach geplant. Ab 15 Uhr spielt die „Gruppe 3-G“.

Auch Fußballfreunde gehen nicht leer aus, da das WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko auf dem Festplatz übertragen wird. Der Eintritt ist frei.