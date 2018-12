Entsorgung Abwasser wird spürbar teuer

Berghülen / mp

Die Schließung des Albi-Werks in Bühlenhausen ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Abwassergebühren für die Bevölkerung von Berghülen ab dem kommenden Jahr deutlich steigen werden. Bekanntlich stellt Albi Ende März 2019 die Produktion ein, große Mengen Abwasser werden dann nicht mehr eingeleitet. Weil die fixen Kosten aber gleich bleiben, steigen die Gebühren für die Bürger. Der Gemeinderat, der auch schon die Bezugspreise für Trinkwasser angehoben hat, beschloss deshalb in seiner jüngsten Sitzung, die Schmutzwassergebühr von derzeit 1,59 Euro je Kubikmeter auf 2,19 Euro anzuheben. Gesenkt wird dagegen die Niederschlagsgebühr. Grundstückseigentümer müssen ab dem 1. Januar 2019 statt bisher 51 Cent künftig 24 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche bezahlen. Die neuen Gebühren gelten bis zum 31. Dezember 2020. In die Kalkulation ist eingeflossen, dass bei der Schmutzwasserbeseitigung in den Jahren 2014 bis 2016 ein Überschuss von knapp 42 000 Euro angefallen ist. Im Niederschlagswasserbereich gab es eine Unterdeckung von 29 000 Euro.