Entsorgung Abwasser in Dornstadt etwas günstiger

Abwasser in Dornstadt etwas günstiger

Dornstadt / ts

Mit einer geringen finanziellen Entlastung können Haushalte und Betriebe in Dornstadt rechnen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, die Abwassergebühren zum 1. Januar 2019 leicht zu senken. Die Schmutzwassergebühr beträgt demnach 1,90 Euro je Kubikmeter, das ist ein Cent weniger als bisher. Die Gebühr für die Reinigung von Niederschlagswasser wird nach der Größe der versiegelten Flächen eines Grundstücks berechnet. Bisher müssen in Dornstadt 43 Cent pro Quadratmeter bezahlt werden, künftig sind es 41 Cent.

Der Trinkwasserpreis bleibt im nächsten Jahr konstant. Das geht aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung hervor, den der Gemeinderat am kommenden Donnerstag verabschieden soll. Demnach kostet der Kubikmeter auch künftig 1,62 Euro plus sieben Prozent Mehrwertsteuer.