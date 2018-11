Politik Absage an Werbung für "Mutbürger"

Amstetten / Thomas Hehn

„Direkt neben amtlichen Mitteilungen platziert könnte für den Bürger der Eindruck entstehen, dass wir als Gemeinde die Gruppierung gutheißen.“ Amstettens Bürgermeister Johannes Raab war sichtlich irritiert, als er im jüngst erschienenen Mitteilungsblatt einen Werbe-Flyer der Alternative für Deutschland (AfD) entdeckte. Mit dem Appell für eine „Politik mit Herz und Verstand“ fordert der AfD-Kreisverband Ulm/Alb-Donau die Leser auf, sich als „Mutbürger“ für die AfD-Listen „zur Stadt und Gemeinderatswahl in Ulm und im Alb-Donau-Kreis“ zu bewerben. Praktischer Weise liegt der Werbung noch eine Postkarte als Mitgliedsantrag für die Afd bei. Wer sich nicht zum Eintritt in die Partei entscheiden will, könne die AfD auch mit einer „Geldspende stärken.“

Dass die AfD derzeit Probleme mit Geld (aus dubiosen Quellen) hat, ist bekannt. Die PR-Offensive in amtlichen Mitteilungsblättern geht aber nicht nur den Verantwortlichen im Rathaus, sondern auch manchem Bürger zu weit. So räumt Geschäftsführer Michael Gugelfuß vom Zipperlen-Verlag, wo das Amstettener Amtsblatt gedruckt wird, „ein negatives Feedback aus diversen Rathäusern und der Bevölkerung“ ein, wobei es auch zu Abo-Kündigungen gekommen sei. Als neutrale Plattform versuche der Verlag „allen ein gleiches Recht auf Information zu bieten“, betont Gugelfuß zunächst. Verkündet allerdings gleich darauf, dass man sich „aufgrund der vielen Rückmeldungen“ dazu entschieden habe, „kein Material der AfD mehr zu verbreiten.“ Im Amstetter Rathaus wird man das mit einiger Genugtuung registriert haben. Zumindest hatte Bürgermeister Raab bei seiner Reklamation den Verlag gebeten, „künftig wenig mehr Augenmaß bei Begleitmedien walten zu lassen.“

Raabs Sorge ist nicht unbegründet. So ist das Bürgermeisteramt nicht nur für den redaktionellen, sondern auch für den Anzeigenteil im Mitteilungsblatt verantwortlich. Eine Gratwanderung bilden Beilagen: Ihre Verteilung stellt eine zusätzliche Dienstleistung des Verlags dar und liegen damit in dessen Verantwortung. „Allerdings gilt hier die Regel, dass die Beilage nicht im Amtsblatt liegen darf, sondern immer extra in den Briefkasten geworfen werden muss“, erläutert der Zipperlen-Geschäftsführer gegenüber der GZ. Ob sich die Austräger auch immer an diese Vorgabe halten, stehe auf einem anderen Blatt, räumt Gugelfuß ein

Info Der Zipperlen Verlag in Dornstadt druckt eigenen Angaben zufolge 16 Gemeindeblätter im Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm mit einer Gesamtauflage von 13 650 Exemplaren.