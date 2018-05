Justiz Abgasskandal: Blessing will keinen Vergleich mehr

Abgasskandal: Blessing will keinen Vergleich mehr

Bermaringen/Ulm / Samira Eisele

Einig werden sie sich wohl nicht mehr, Günther Blessing aus Blaustein-Bermaringen und der Autokonzern Volkswagen. Der Rentner, der mehrere Streuobstwiesen pflegt und sich im Igelschutz engagiert, hat den Autohersteller verklagt (wir berichteten). Beim Kauf eines VW Polo für seine Ehefrau und eines Passat für sich selbst sei er 2012 noch davon ausgegangen, dass diese Modelle besonders umweltschonend seien: Schließlich habe Volkswagen in der Werbung sogar weiße Tücher an den Auspuff seiner Diesel-Autos gehalten.

Die erste Verhandlung des Falles Blessing gegen VW Anfang März, ein Gütetermin, endete mit einem Vergleichsvorschlag: 12 500 Euro für den Polo 1,6 TDI. Beide Parteien sollten sich innerhalb eines Monats dazu äußern, ob sie diesem Vorschlag zustimmen. Doch die Frist verstrich, ohne dass Volkswagen sich meldete. Auch eine zweiter Termin zog vorüber – und der für den 20. April erwartete Richterspruch verzögerte sich.

Zweite Verhandlung verschoben

Günther Blessing gewann den Eindruck: „VW versucht mit allen Mitteln, Zeit zu schinden.“ Auch die Verhandlung von Blessings zweiter Klage – wegen seines Passats Bluemotion Kombi – sei auf Wunsch der Autobauer verschoben worden: Anstatt Anfang April soll darüber nun Mitte Juni verhandelt werden.

In beiden Fällen hatte Günther Blessing auf Erstattung des Neupreises geklagt: 19 000 Euro für den Polo, 28 000 Euro für den Passat. Denn wenn er die realen Abgaswerte gekannt hätte, hätte er die Autos nie gekauft, sagt der Rentner, der heute mit dem Gedanken an ein Erdgas-Auto spielt. Weil die beiden Diesel des Ehepaars Blessing jedoch jahrelang genutzt wurden, wird der Wertverlust der Autos in jedem Fall abgezogen – auch wenn Günther Blessing Recht bekommt, wird er nicht den vollen Kaufpreis erhalten. Seine Anwältin hatte ihm deshalb zum Vergleich geraten.

Dass die Verfahren sich so lange hinziehen, verwundert die Anwältin einer Münchner Kanzlei nicht. Die Erfahrung aus anderen Klagen im Abgasskandal zeige, dass diese dauern könnten. Durch viele Entscheidungsträger gebe es bei VW oft interne Wechsel im Verfahren, auch die Entscheidung für oder gegen einen Vergleich könne sich ändern. So auch im Fall von Blessings Polo: Während der VW-Anwalt im März gegenüber der SÜDWEST PRESSE noch gesagt hatte, Vergleiche entsprächen nicht der Firmenpolitik, wollte sich der Konzern nun wohl im Fall Blessing darauf einlassen.

Doch damit ist der Bermaringer Rentner mittlerweile nicht mehr einverstanden. Gemeinsam mit seiner Anwältin hat der 70-Jährige sich nun gegen einen Vergleich entschieden. Das Urteil des Richters soll spätestens Ende nächster Woche fallen. Günther Blessing geht davon aus, dass er dann sein Geld bekommt: „Ansonsten ziehe ich vors Oberlandesgericht.“