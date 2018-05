Gemeinderat Abbiegespur oder Kreisverkehr stehen zur Diskussion

Regglisweiler / Johannes Braun

Eigentlich schien bezüglich einer neuen Zufahrt nach Regglisweiler am nördlichen Ortsausgang in Richtung Westen schon alles klar zu sein. Der Dietenheimer Gemeinderat entschied sich im Jahr 2011 in einem einstimmigen Votum für einen Kreisverkehr. Nachdem nun aber eine Erschließung für ein Baugebiet im Nord-Osten zur Disposition steht, wird die bisherige Planung nochmals überdacht. So plädierte der Dietenheimer Stadtrat nun wiederum einstimmig dafür, die Planungen zweigleisig mit Kreisverkehr oder Abbiegespur voranzutreiben, bis mehr Klarheit in den Sachargumenten bestehe.

Bürgermeister Christopher Eh gab zunächst einen kleinen Rückblick auf die bisherigen Ereignisse, die bis ins Jahr 2004 zurückgehen. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „Unterer Wangener Weg“ wurde damals auf Höhe der Firma Lambacher eine Zufahrt in das Neubaugebiet zur Straße Herrenweiher geplant und auch bauplanungsrechtlich genehmigt. Ziel war dabei eine direkte Anbindung des Baugebiets im Nord-Westen an die Landesstraße L 260. Auch der öffentliche Nahverkehr und der Schulbus sollte mit zusätzlichen Haltestellen die Laufwege erheblich verkürzen.

Im Jahr 2011 wurde der Vorschlag eines Kreisverkehrs ins Spiel gebracht, um den Verkehr nochmals deutlich zu verlangsamen. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig. Aufgrund der kurzfristigen Turnhallensanierung und des neuen Kindergartens in Regglisweiler wurde die Maßnahme allerdings verschoben. Die Zufahrt grundsätzlich zu schaffen, ist auch in diesem Jahr wieder mit Planungskosten im Haushalt veranschlagt und in der mittelfristigen Finanzplanung 2019/2020 zur Realisirung vorgesehen.

Allerdings warf die Verwaltung einen neuen Blick auf die bisherigen Planungen. Dafür gab es verschiedene Gründe: eine Kostenexplosion bei Kreisverkehren im näheren Umfeld und die bisher vage Möglichkeit einer Expansion Regglisweilers mit einem Baugebiet im Nord-Osten.

In einigen grafischen Darstellungen zeigte daher Roland Schmuck vom Ingenieurbüro Wassermüller die Problematik eines Kreisverkehrs auf, der eine weitere, vierte Ausfahrt in Richtung Osten aufweise. Das große Problem bestehe dabei in der hohen Böschungskante im Osten, die zu Steigungen von rund 14 Prozent führten. Bei einer alternativen Linksabbiegespur im ortsnäheren Bereich läge die Neigung bei lediglich neun Prozent. Die Kosten für einen Kreisverkehr taxierte er grob geschätzt bei 500 000 Euro, die einer Linksabbiegespur bei 250 000 Euro.

Mehrere Gemeinderäte sprachen sich anschließend gegen ein nochmaliges Umplanen aus. „Wir haben im Jahr 2011 Kosten und Verkehrssicherheit in unsere Überlegungen einbezogen und kamen zu dem einstimmigen Beschluss, dort einen Kreisverkehr zu bauen. Dabei sollten wir bleiben“, sagte beispielsweise Peter Beck, der von Klaus Greck unterstützt wurde. Bürgermeister Eh gab die Erweiterungsmöglichkeiten für Regglisweiler zu bedenken. Toni Endler sprach sich schließlich für eine erneute Verkehrsschau aus, um mit mehr Informationen eine Entscheidung treffen zu können.

So entschieden die Räte einstimmig, dass beide Planungen parallel vorangetrieben werden, wobei dann detaillierte Informationen in den Bereichen Kosten, Verkehrssicherheit, Neigungssituationen und Erschließungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Zudem soll eine Vor-Ort-Begehung der Räte mit Planern, Landratsamt und Polizei Klarheit schaffen.