Verwaltung Ab 2019 neu organisiert

Langenau / Markus Fröse

In den vergangenen Jahren ist Langenau überdurchschnittlich gewachsen. Bei der Einwohnerzahl und bei der Gewerbeansiedlung. Ein Trend, der sich laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fortsetzen wird. Damit wächst der Verwaltungsaufwand, und das „Unternehmen Stadtverwaltung“ tut das, was auch Firmen in so einer Situation tun: Man versucht, die vorhandenen Ressourcen zu „optimieren“.

Wie die Stadt am Donnerstag mitgeteilt hat, verändert sich ab dem 1. Januar die Struktur der Stadtverwaltung im Langenauer Rathaus. Dort befindet sich das sogenannte Dezernat 1, das dann – je nach Abteilung mehr oder weniger – neu organisiert ist. „Unser Ansatz dabei waren die Schnittstellen der Abteilungen“, erklärt Bürgermeister Daniel Salemi.

Beim Blick darauf habe sich beispielsweise gezeigt, dass die bislang getrennt geführten Bereiche Kindergärten und Schulen sinnvollerweise zusammengehören. Das habe man zum Anlass genommen, auch andere Aspekte der Organisationsstruktur zu überprüfen. Und auch die Ablösung der kameralistischen Stadthaushaltsführung durch die neu eingeführte „Doppik“-Buchhaltungsmethode habe eine Änderung der Verwaltungsstruktur nahegelegt, so Salemi.

Klarere Zuständigkeit

Man habe die Mitarbeiter befragt, was gut läuft und was verbesserungsfähig ist, vor allem um zu „klareren Zuständigkeiten“ zu kommen. Gestartet sei das Projekt bereits vor zwei Jahren auf Führungskräfte-Ebene. Dann seien Projektgruppen gegründet worden, die Kämmerin Heike Lessner geleitet habe. Arbeitsabläufe seien dokumentiert und untersucht worden, etwa um Überschneidungen möglichst zu verringern. Auch ein Steuerkreis habe als weiteres Gremium an der Prozessanalyse mitgewirkt.

Eines der Ziele sei gewesen, dass „die Hauptaufgabe bei der Person bleibt, die bisher schon damit befasst war“. Um erworbene Kompetenzen weiter nutzen zu können. Rund 20 Mitarbeiter der „Kernverwaltung“ seien von der Umstrukturierung betroffen. Beispielsweise Sigrid Greß-Bosch, die bisher Hauptamtsleiterin Daniela Mayer-Kraus vertreten hat. Ab Januar wird Greß-Bosch nun die neue Abteilung „Familie und Bildung“ leiten, in der laut Stadtverwaltung künftig alle Angelegenheiten der Kinderbetreuungs-Einrichtungen, Schulen, Sporthallen, Jugend- und Seniorenarbeit und der Ferienbetreuung zusammengefasst sind.

„Wir waren teilweise verzettelt, was die Struktur angeht“, sagt Greß-Bosch. Etwa bei den Bedarfsplanungen für Kindertagesstätten und Schulen, die vorher getrennt bearbeitet worden seien. Künftig kämen diese thematisch zusammenhängenden Planungen aus einer Abteilung. „Wir werden uns leichter tun, weil einige Schnittstellen weggefallen sind“, meint sie.

Wobei mit dem neuen Dezernats-Zuschnitt wahrscheinlich auch nicht sofort alles rund laufen werde. „Doch mit Blick auf meine erfahrenen Mitarbeiterinnen bin ich sehr zuversichtlich.“