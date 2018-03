Autobahn A-8-Parkplatz ab Freitag wieder offen

Dornstadt / mäh

Der Autobahn-Parkplatz Kemmental bei Dornstadt-Temmenhausen ist in den vergangenen Monaten erweitert und modernisiert worden. Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen, so dass der Parkplatz von Freitag an für Reisende in Richtung Stuttgart wieder zur Verfügung steht. Die Erweiterung der Anlage sei wegen des seit Jahren steigenden Verkehrsaufkommens auf der A 8 notwendig gewesen, teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. Als im vergangenen Jahr im Abschnitt zwischen Temmenhausen und dem Rasthof Aichen der Ausbau der Richtungsfahrbahn nach Stuttgart anlief, wurde der Parkplatz geschlossen. Nunmehr stehen dort 19 Lkw-Stellplätze zur Verfügung, früher waren es lediglich fünf. Der Parkplatz und das Toiletten-Gebäude sind nach Mitteilung der Behörde barrierefrei gestaltet, ebenso die Rast- und Ruheflächen, die auch deutlich erweitert worden seien. Eine Gabionenwand zwischen Autobahn und Parkplatz solle den Lärmpegel auf der Anlage senken.