Bürgerbeteiligung in Dornstadt „Zukunftsdialog“ bringt viele Ideen

Dornstadt / ts

Ein Konzept zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde Dornstadt soll der Gemeinderat am 9. Mai beschließen. Der Grundsatzbeschluss dazu wurde im Januar 2018 gefasst und damit ein Prozess in Gang gesetzt, der von der Beratungsorganisation Finep begleitet wird. Grundlegender Bestandteil ist die Bürgerbeteiligung unter dem Stichwort „Zukunftsdialog“. Auftakt dazu war am 30. Juli mit einem Vortrag des Meteorologen Sven Plöger. Es folgten neun so genannte Nachbarschaftsgespräche und eine zweistufige Ideen-­Sammlung. Zu vier Themenbereichen – „Zusammenleben in Dornstadt“, „Entwicklung auf dem Quadratmeter“, „Ver- und Entsorgen in Dornstadt“ und „Gutes Klima für die Umwelt“ – gab es zunächst eine Standortbestimmung. In der zweiten Phase ging es um Schritte zur Umsetzung.

Mit Resonanz zufrieden

Etwa 110 Bürger haben nach den Worten von Susanne Berger, der Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik in Dornstadt, teilgenommen. Manche kamen zu einer der vier Beteiligungsveranstaltungen, manche zu allen. Mit dieser Resonanz sei sie „total zufrieden“, ebenso mit dem Verlauf – „eine tolle Arbeitsstimmung“ – und den Ergebnissen. Die Teilnehmer formulierten 50 Ziele, die in 15 Jahren erreicht werden sollen. Daraus folgten elf Projekt-Vorschlägee, zum Beispiel eine Tauschbörse für Freizeitangebote und ein Repaircafé. Ferner wurden Vorschläge für die Reaktivierung der Ortskerne, einen besseren Nahverkehr und für die Lebensmitel-Versorgung in den Dörfern ausgearbeitet.

Das Büro Finep wird aus den gesammelten Vorschlägen, Ideen und Visionen nun einen Konzeptentwurf erstellen. Mit diesem wird sich der Gemeinderat am 5. April in Klausur begeben. Mit dabei sind auch die zwölf Mitglieder einer Gruppe, die den Prozess zum nachhaltigen Entwicklungskonzept begleitet. Dieser gehören Verwaltungsmitarbeiter, Gemeinderäte, Vertreter der Bürgerschaft und drei externe Berater an. Auf der Grundlage dessen, was bei der Klausur herauskommt, wird der Gemeinderat dann am 9. Mai entscheiden.