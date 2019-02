Laichingen „Stunde der Kammermusik“ wird 25

Laichingen / Sabine Graser-Kühnle

Die Konzertreihe „Stunde der Kammermusik“ bietet vom 15. bis 24. März Tag für Tag Musik. Der Grund: Die „Kammermusik“ feiert heuer ihren 25. Geburtstag. Was liegt da näher, als das Jubiläum ausschließlich mit Höhepunkten zu begehen. Denn solche sind alle acht Konzerte allemal. Nicht nur, dass sie hochkarätig besetzt sind, sie bilden zudem die Genrevielfalt und Bandbreite dieser Konzertreihe ab.

Das Publikum erlebt eine Reise durch die Musikepochen: der Klassischen Musik, aber auch der leichten Muse in Form von Operetten und Zwanziger-Jahre-Hits sowie dem Jazz. Es treten Solisten, Duos, drei- bis sechsköpfige Ensembles sowie auch ein Orchester mit 30 Musikern auf. Auf dem Festprogramm steht eine Konzertlesung, und schließlich dürfen die Lehrer und fortgeschrittenen Schüler der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen nicht fehlen, die immer jeweils eines der 17 Konzerte im Jahr gestalten.

Größeres Zielpublikum

Ebenso spiegeln die wechselnden Spielorte den Geist der „Kammermusik“, denn Volker Hausen, Gründer dieser Konzertreihe, wendet sich damit bewusst an ein größeres Zielpublikum. Die meisten Konzerte freilich finden im Bürgersaal im Alten Rathaus Laichingens statt. Eines veranstaltet er in der barocken St. Stephanuskirche Westerheim, und für die meist größeren Jazzensembles geht Hausen in der Regel ins Albert-Schweitzer-Gymnasium.

In der Festwoche zum Jubiläum geht es demnach auch nach Westerheim, dort wird dann auch die frisch renovierte Schäferorgel erklingen. Die lettische Pianistin Inese Klotina, dem Kammermusikpublikum bereits bekannt, eröffnet solistisch die Festwoche im Bürgersaal und beschließt sie dann auch, zusammen mit dem Ulmer Orchester „Collegium Musicum“ in der katholischen Kirche Maria Königin.

Eine Hauptrolle im Jubiläumsprogramm spielt derweil der Steinway-Flügel. Denn mit ihm hat alles begonnen: Schon lange spielte Volker Hausen mit der Idee einer Konzertreihe in Laichingen. Als das denkmalgeschützte Alte Rathaus unter der Ägide des früheren Bürgermeisters Andreas Raab restauriert und mit einem Saal für öffentliche Veranstaltungen ausgestattet wurde, sah Hausen seine Chance. Ein Konzertflügel sollte nämlich den bislang bei den eher selten von der Stadt veranstalteten Konzerten des Gymnasiums ausgeliehenen Schulflügel ersetzen. Für 80 000 Euro wurde der Steinway angeschafft – hinterfragt von den Bürgern, wer denn darauf spielen solle. Und so gründete Volker Hausen die Konzertreihe „Stunde der Kammermusik“. Seither spielten unzählige großartige und namhafte Pianisten auf dem Steinway-Flügel, ließen ihn in all seinen Facetten schillern.

Selbst erstaunt war Hausen darüber, wie rasch er bereits im Gründungsjahr die angestrebten 17 Konzerte auf die Beine stellen konnte. Der erste, der auf diesem Flügel musizierte, war Friedemann Rieger aus Reutlingen; Beethoven und Schumann erklangen im voll besetzten Bürgersaal. Bis auf zwei Konzerte war der Flügel stets die Attraktion in diesem Jahr 1994. Das hat sich mittlerweile verschoben, „es war zu einseitig“.

Beibehalten hat er jedoch seinen Vorsatz, auch einheimischen Musikern in seiner Konzertreihe eine Plattform zu geben, und ebenso blieb es bei den 17 Konzerten pro Jahr. „Das werde ich auch nicht ändern“, sagt er. Und so präsentiert Volker Hausen in der „Stunde der Kammermusik“ seit 25 Jahren jedes Jahr aufs Neue eine musikalische Vielfalt, auf durchweg hohem, ja teilweise höchstem künstlerischen Niveau.