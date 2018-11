Nahverkehr „So steigen die Leute nicht vom Auto auf den Zug um“

Region / Von Helga Mäckle

Die Dienstagstreffen im Verkehrsministerium dürfte für die Verantwortlichen der Bahn nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig sein: „Wir stehen der DB Regio wöchentlich auf den Füßen“, sagt Edgar Neumann, Pressesprecher des baden-württembergischen Verkehrsministeriums. „Natürlich sind uns die vielen Klagen der Bahnkunden ein Dorn im Auge“. Bei den Treffen werden alle aufgelaufenen Zugausfälle, Verspätungen und andere Qualitätsmängel auf den Nahverkehrsstrecken im Land angesprochen. Kaputte Weichen, krankes Personal, nicht rechtzeitig fertig gewordene Baustellen, fehlende Waggons. Manchmal könne das Ministerium helfen, sagt Neumann. Etwa, indem es zusätzliche Wagen organisiert.

Die Klagen der Kunden werden trotz der Dienstagstreffen in Stuttgart nicht weniger. Zwar teilt die Deutsche Bahn in Stuttgart auf Nachfrage mit, dass die Zahlen der Zugausfälle in jüngster Zeit rückläufig seien. Tatsächlich lässt sich in den von der Pressestelle mitgeschickten Statistiken ablesen, dass in Baden-Württemberg vergangene Woche 142 Züge ganz oder zum Teil ausgefallen sind – knapp die Hälfte von der DB Regio. In der Woche vom 24. bis 30. September lag die Zahl noch bei 362, bei rund 200 war die Bahn verantwortlich, darunter auch viele auf der Brenzbahn.

Frage der Sicherheit

Mitte Oktober zeigt die Statistik auf der Donautalbahn viele Ausfälle. Als kampferprobter Pendler auf der Strecke kann Joachim Hepp ein Lied davon singen. Der Munderkinger pendelt seit rund zehn Jahren täglich nach Ulm zur Arbeit. Nicht nur einmal stand er abends am Ulmer Hauptbahnhof – und kein Zug kam. Seit 2016 gehe es mit der Qualität bergab., sagt Hepp.

Morgens sei der Zug in Munderkingen oft so überfüllt, dass die Leute, darunter viele Schüler, fast nicht in den Zug rein kommen. „Das ist auch eine Sicherheitsfrage“, sagt Hepp. Ältere oder gebrechliche Menschen hätten ihre liebe Not, Halt zu finden. Fünf bis zehn Minuten komme der Pendlerzug an Schultagen eigentlich immer zu spät in Ulm an, weil die Haltezeiten schlecht berechnet seien. In Blaubeuren blieben regelmäßig Fahrgäste stehen, berichtet Hepp. Er ist sich sicher, dass die Bahn häufig nicht die vom Land gebuchten Wagen einsetzt. Er zahlt knapp 150 Euro im Monat für sein Jahresabo. „Und dann krieg’ ich so eine Leistung.“

Hepp ist mit seinen Klagen nicht alleine. Er hat gemeinsam mit anderen Pendlern einen Brief an den Alb-Donau-Landrat Heiner Scheffold geschrieben, der auch Vorsitzender des Donau-Iller-Nahverkehrsverbunds (Ding) ist. Bei ihm ist Hepp auf offene Ohren gestoßen. Scheffold machte die „leidigen Qualitätsprobleme“ der Bahn auch zum Thema in seiner Haushaltsrede Anfang der Woche: „Zugausfälle, mangelnde Qualitäten und Kapazitäten haben zu massiven Beschwerden, Rückgabe von Fahrkarten und sinkenden Fahrgastzahlen geführt. Das ist kontraproduktiv. So steigen die Leute eben nicht um vom Auto auf den Zug um.“

Er hoffe, dass mit mit dem Unternehmen Go-Ahead, das die Strecke ab Juni 2019 statt der DB Regio betreiben wird, der Service besser wird. Das hofft zwar auch Ministeriumssprecher Neumann, allerdings ist er weniger optimistisch: „Der neue Betreiber muss auf den gleichen Gleisen mit den gleichen Weichen fahren. Wenn da was kaputt ist, können auch dessen Züge nicht fahren.“

Auch im bayerischen Teil der Region gibt es immer wieder Ärger: So ist der „Weißenhorner“, der von Weißenhorn nach Ulm fährt, in den vergangenen Wochen einige Male schlicht und ergreifend morgens gar nicht gekommen. Die wartenden Pendler wurden noch nicht einmal darüber informiert, dass der Zug ausfällt. „Das ist ein Unding“, sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt dazu in der Stadtratssitzung.

„Katastrophenlinie“

Ein erboster Fahrgast meldete sich wegen der „Katastrophenlinie“, wie er die Illertalbahn von Ulm nach Kempten nennt, in der Redaktion. Am Illertisser Bahnhof sei für den Zug nach Kempten am Dienstag kurz vor 7 Uhr zunächst eine Verspätung von fünf Minuten angekündigt gewesen „dann 15 Minuten, dann 30“, schreibt der Fahrgast. Letztlich seien es 50 Minuten gewesen. Berufstätige und Schüler hätten dadurch ihre Anschlusszüge verpasst „Auf dem Bahnsteig war kein Bahnpersonal zu sehen, das Auskunft hätte geben können.“

Auf die Frage unserer Zeitung, was die Bahn gegen die vielen Klagen und die Qualitätsprobleme im Nahverkehr zu tun gedenkt, antwortete die Pressestelle in Stuttgart nicht. Sie schickte lediglich den Link zu den Statistiken. Zumindest in denen sieht es für den Moment ganz gut aus.