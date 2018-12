Engagement „Sie sind keine Einzeltäter“

Roland Schütter

Die Stadt Langenau weiß um die Bedeutung des Ehrenamtes und würdigt es. Im festlichen Rahmen erlebten 40 Menschen, die sich in besonderer und vorbildlicher Weise engagieren, einen vergnüglichen Abend im Pfleghof. „Sie sind keine Einzeltäter, sondern setzen sich für Andere ein. Das ist uns wichtig“, sagte Bürgermeister Daniel Salemi. Für ihn und das Team um Kulturamts-Leiter Edwin Köperl war es konsequent, die früheren unpersönlichen Ehrungs-Abende mit bis zu 450 Gästen abzuschaffen. Ganz anders ist dies bei den Veranstaltungen, die es in der Naustadt seit 2012 gibt (siehe Infokasten).

Dieses Jahr waren Sportvereine dran. Es kamen Übungsleiter, Platzwarte und in sonstigen Funktionen Tätige, um sich von einem Caterer bei einem Drei-Gänge-Menü und Getränken verwöhnen zu lassen. Dazu gehörte auch die passende Unterhaltung mit dem Kabarettisten Karl-Heinz Dünnbier alias Peter Leonhard.

Bürgermeister Salemi würdigte die Art und Weise, wie in den Vereinen gearbeitet wird. Ob alleine oder in der Mannschaft, stets setze man sich für etwas Gutes, für ein Ziel ein. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit sei wichtig. Salemi: „Was ist der beste Stürmer der Welt, wenn ihm niemand eine Flanke hereinhaut?“. Die Stadt liebens- und lebenswert mache auch der Fair-Play-Gedanke, der bei Sportler besonders ausgeprägt sei, ebenso wie die gelebten Werte.

Mit von der Partie waren Vertreter des FC Langenau. Jugendtrainer Andreas Häußler freut es, wenn er Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Auch Fritz Haupt ist seit mehr als vier Jahren in dieser Funktion tätig. Gerhard Henseler kümmert sich um die Organisation zweier großer Turniere mit mehr als 60 Mannschaften pro Jahr. Mit am Tisch saßen Bettina Haupt und Claudia Henseler. Die beiden Frauen sind gute Seelen im Verein. Denn: Immer gibt es Trikots zu waschen, Arbeit am Kiosk, etwas zu backen oder im Vereinsheim zu helfen. Für den stellvertretenden Vorsitzenden Ralf Dörflinger ist es selbstverständlich, vieles von dem Guten zurückzugeben, was er früher am eigenen Leibe als Jugendlicher erfahren habe.

Am Nachbartisch saßen Lisa Zwirner, Melanie Schmidt und Petra Schlumpberger von den „Happy Horses“. Sie bieten Reitstunden für Groß und Klein auf Stuten und Wallachen an. Das ist bei ihnen an vier Tagen in der Woche auf dem Vereinspferd oder geliehenen Tieren möglich.

Vom SV Hörvelsingen waren der Vorsitzende Christian Buck (Motto: „Etwas für das Dorf machen“), Sportkoordinatorin Carolin Jooß („Ich versuche stets Angebote für neue Sportarten auf die Beine zu stellen“) sowie Joe Krais („Mindestens drei Tage in der Woche kümmere ich mich um einen guten Zustand des Vereinsheimes“) vertreten. Sie und alle anderen Anwesenden leisten einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft.