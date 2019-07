Am Donnerstag beginnt in Laichingen die zweite Auflage des Festivals „Rock dein Leben“. Zuvor hatte es Protest gegeben.

Im Vorfeld gab es eine Info-Veranstaltung und eine Kundgebung gegen das Festival „Rock dein Leben“. Gruppierungen wie „Kollektiv.26 – Autonome Gruppe Ulm“ sehen in Texten von Bands, die dort auftreten, eine Nähe zu rechten Gedankenwelten.

Am Donnerstag, 25. Juli, um 14 Uhr beginnt in Laichingen die zweite Auflage des Festivals, zu dem Veranstalter Andreas Kamm bis zu 12.000 Besucher erwartet. Die Bands, auch die immer wieder der Kritik ausgesetzte Gruppe „Freiwild“, bekennen sich laut Kamm gegen jede Art von Extremismus.

Rock dein Leben Laichingen 2019 Attacke auf Firma von „Rock-dein-Leben“-Veranstalter Mitarbeiter des Veranstalters von „Rock dein Leben“ sind von Unbekannten angegriffen worden. Der Veranstalter vermutet ein politisches Motiv.

Wie schon 2018, erwartet er ein friedliches dreitägiges Festival ohne Zwischenfälle und Auffälligkeiten. „Rock dein Leben“ sei eine Veranstaltung gegen Rassismus, Faschismus und Intoleranz. Es gibt ein mit den Behörden ausgearbeitetes Sicherheitskonzept. Darin seien „alle relevanten Themen“ behandelt, vom Lärm bis zum Umweltschutz, berichtet Kamm. Auch auf Szenarien wie plötzliche Unwetter könne der Veranstalter reagieren.

Security sorgt bei Festival für Sicherheit

Mehr als 100 Security-Mitarbeiter sind laut Kamm im Einsatz, dazu viele Festivalhelfer, Feuerwehrleute und rund 30 Sanitäter und Notärzte. Die Polizei sieht nach dem reibungslosen Verlauf im vergangenen Jahr in der Veranstaltung keine besondere Herausforderung. Es sei „ein Einsatz wie viele andere, aber mit zusätzlichen Kräften“, heißt es beim Polizeipräsidium Ulm.

„Rock dein Leben“ Festival in Laichingen Wie rechts sind Freiwild und ihre Texte In Laichingen beschäftigt sich Sebastian Lipp mit der Band „Freiwild“ und deren Texten. Nicht alle im Publikum sind seiner Meinung.

Alle Infos zur Anfahrt und zum Parken

Die Anfahrt ist so geregelt, dass es von der Landesstraße zwischen Laichingen und Westerheim aus im Einbahnverkehr zum Festivalgelände auf dem Flugplatz geht. Dort stehen Parkplätze zur Verfügung. Zur Anfahrt heißt es auf der Homepage von „Rock dein Leben“ unter dem Punkt „Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln“: „Achtung! Laichingen hat keine Zuganbindung und eine Busverbindung, die dem Festival nicht gerecht wird.“ Und unter dem Punkt „Anreise mit dem Flugzeug“: „Wir befinden uns zwar auf einem Flugplatz, der ist aber während Rock dein Leben gesperrt.“ Mit dabei beim Festival sind diesmal örtliche Größen wie der Laichinger Schlagersänger Mike van Hyke, am Samstagvormittag spielt die Stadtkapelle. „Freiwild“ tritt am späten Samstagabend auf.

Das könnte dich auch interessieren:

Capos Größenwahn Andenken von Dieter „Capo“ Zauners Grab gestohlen Am 10. Juli 2018 starb Kult-Wirt Dieter „Capo“ Zauner. Nun wurde von seinem Grab ein Andenken gestohlen.