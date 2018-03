Ehrenamt „Mr. President“ sagt Ade

Wain / Johannes Braun

Mit nur einem Satz trifft Golfclub-Manager Steffen Augustin den Kern der großen Verdienste von Ernst Blattert für den Wainer Reischenhof: „Von der Idee zu einem Golfplatz in Wain bis zur führenden 27-Loch-Anlage in der Region, diese stolze Entwicklung in den vergangenen 31 Jahren haben wir dem ehrenamtlichen Einsatz unseres Gründungspräsidenten Ernst Blattert zu verdanken.“ In diesen Worten schwingt eine Menge Dankbarkeit für die akribische Arbeit des langjährigen Vordenkers mit, denn die Erfolgsgeschichte des Clubs in der lieblichen Landschaft südlich von Wain war anfangs nicht absehbar. Schließlich gab es in der Umgebung auch andere Golfclubs, so dass sich ein neuer erst einmal etablieren musste. Zudem standen die Wainer Einwohner dem Projekt größtenteils eher skeptisch entgegen. „Es freut mich mit am meisten, dass sich das Bild des Vereins in der Bevölkerung gewandelt hat“, blickt der 83-Jährige zurück, „früher waren die Mitglieder hier die Großkopferten da draußen, heute sprechen die meisten Bürger von unserem Golfclub.“ Eine Veränderung, um die sich der ehemalige Häwa-Chef stets bemühte.

Obwohl Blattert zunächst in Bad Waldsee seinem Hobby nachging, gründete er mit einigen Golffreunden im Jahr 1987 den Golfclub Reischenhof in Wain. Für seine Visionen, den Club aufzubauen und zu etablieren, wurde er zum Gründungspräsidenten gewählt und ist somit das Mitglied mit der Mitgliedsnummer 1. Schnell wurde mit einem provisorischen Spielbetrieb auf dem weitläufigen Gelände begonnen. Im damaligen Partnerclub in Ottobeuren konnten die Mitglieder das Spiel erlernen oder verbessern. Ein Meilenstein war im Jahr 1991 die Eröffnung der ersten neun Löcher, dem heutigen A-Kurs. Bereits vier Jahre später kamen weitere neun Löcher dazu, der heutige B-Kurs. Die Infrastruktur des Golfclubs wurde im Jahr 2000 mit einem neuen Clubhaus vorangetrieben. Bereits ein Jahr später folgte die Eröffnung der nächsten neun Löcher. So wurde Ernst Blatterts großer Traum wahr, denn er wollte immer in seinem Wohnort Wain mit seinem Hund zum Golfspielen gehen.

Mitte vergangenen Jahres entschloss sich der 83-Jährige nun aus persönlichen Gründen dazu, sein Lebenswerk in andere Hände zu übergeben. „Mit Anfang 80 ist man einfach nicht mehr so lebendig wie mit 30“, scherzt er. Eine gewisse Rolle habe neben seinem vorgerückten Alter auch gespielt, dass er seit zwei Jahren selbst nicht mehr golfe. So erklärte sich schließlich Rolf Neuhaus bereit, die eigentlich noch zweijährige Amtszeit von Ernst Blattert zu übernehmen. Dafür ist er sehr dankbar, auch wenn er sich nicht ganz von der Golfanlage fernhalten werde. Bei Spaziergängen mit seinem Hund werde man ihn sicherlich noch sehen.

Für seine Verdienste an „seinem“ Golfclub erhielt Ernst Blattert schließlich hohe Auszeichnungen. So ernannten die Wainer Golfer ihren scheidenden „Mr. President“ zum Ehrenpräsidenten, die Biberacher Sportkreisvorsitzende Elisabeth Strobel überreichte ihm die Ehrenurkunde des Sportkreises und die Goldene Ehrennadel des Württembergischen Landessportbundes. Und der Präsident des baden-württembergischen Golfverbandes, Otto Leibfritz, zeichnete ihn mit dem Verdienstabzeichen des Deutschen Golfverbands aus.