Ökologie Fluss: „Miteinander die Nau wieder fit machen“

Langenau / Markus Fröse

Die Landeswasserversorgung sieht geforderte Ausbaggerungen in einem schadstoff-belastetem Bereich der Nau kritisch.

Fast vergessene Altlasten poppen manchmal unverhofft wieder auf. Von Schwermetallen in der Nau etwa mögen Zugezogene kürzlich erstmals gehört haben. Als das Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zur Sprache kam, weil sich Fischereiberechtigte für das Ausbaggern von zwei Gewässerabschnitten einsetzen (wir berichteten).

In einem davon liegen Gerberei-Altlasten in tieferen Schlammschichten, heißt es in älteren Gutachten. Sie raten jedoch davon ab, seit Jahrzehnten gebundene Stoffe, von denen keine unmittelbare Gefahr ausgehe, durch Baggerarbeiten zu „remobilisieren“. 6 zu 5 Stimmen sprachen sich im Gemeinderat dafür aus, einen Anbieter für ein neues Gutachten zu suchen. Wenn ein Angebot vorliege, werde darüber entschieden.

Man sehe Schwermetallbelastungen grundsätzlich kritisch. Das sagte Bernhard Röhrle auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE. Für den Pressesprecher der Landeswasserversorgung (LW) wäre es „interessant zu erfahren, was und wie viel davon im Schlamm drin ist“. Zumal die Nau durch das größte Fassungsgebiet der LW fließt. Ausbaggerungen dort seien aber ein „hochsensibles Unterfangen“. Falls es dazu käme müsse sichergestellt werden, dass keine Schadstoffe in eine LW-Fassung geraten.

Labor prüft Wasserqualität

Das LW-Labor überprüfe das Wasser der 210 Brunnen im Donauried ständig, sagte Röhrle. Man beobachte, passe sich den Gegebenheiten an und könne Brunnen auch außer Betrieb nehmen. Wegen des Grabensystems im Ried und durch Grundwasserentnahme gebe es „gewisse Sackungen im Moorboden“, bestätigte der LW-Sprecher eine Beobachtung, auf die der Fischereiberechtigte Hermann Mack senior kürzlich bei einer Begehung des Gebiets hingewiesen hat. Das schlammgefüllte Bachbett der Nau könne immer weniger Wasser abführen, welches zunehmend in tieferliegendes Gelände abfließen werde, so Mack.

Zudem töte die im Sommer gärende Schlammschicht Leben im Wasser ab, beklagt Mack weiter. Die vielen Frösche etwa, die es dort früher gegeben habe, sehe er jetzt nicht mehr. Auch die Wasserpflanzen wüchsen in diesem Nau-Abschnitt nicht mehr wie zuvor. „Das Ökosystem ist umgekippt, auch wenn das Wasser klar aussieht“, so das Fazit. „Wir sind keine Querulanten“, betont sein Sohn Hermann Mack junior. Es gehe darum, miteinander die Nau wieder fit zu machen. Durch Ausbaggern und Maßnahmen, um die Belastung des Gewässers zukünftig zu verringern.