Handel „Langenauer Frühling“ mit Sommerfeeling

Langenau / Barbara Hinzpeter

Das gleiche Bild wie jedes Jahr: Gemütlich schlendern Eis schleckende Menschen in Scharen die für den Verkehr gesperrte Hindenburg- und Lange Straße rauf und runter. Es ist wieder Langenauer Frühling in der Stadt – und der war fast schon sommerlich. Ganzjährig Tempo 30 in der Innenstadt, das würde Matthias Ritschmann begrüßen. „So eine kleine Fußgängerzone wäre auch nicht schlecht“, ergänzt seine Frau Sandra.

Das Ehepaar aus Langenau nutzt am verkaufsoffenen Sonntag die Gelegenheit, „mal ganz entspannt hier durchzulaufen“ – und die Rabattaktionen. Sie kaufen aber auch sonst „fast nur in Langenau“ ein. Was sie vermissen? Es könnte ein paar Cafés mehr geben zum Draußensitzen, vor allem am Wasser, meinen sie. „Langenau ist halt noch arg vom Schaffen geprägt“, sagt Sandra Ritschmann.

Schaffen müssen am verkaufsoffenen Sonntag „vor allem die Frauen“, was Gerda Frölich aus Bernstadt bedauert. Ihr Tischnachbar im Hof der Metzgerei Raff findet die zusätzliche Einkaufsmöglichkeit überflüssig. Trotzdem habe er auf seiner Radtour in Langenau Station gemacht und freue sich, in der Stadt viele Bekannte zu treffen. Allerdings haben laut Rainer Raff an diesem Sonntag hauptsächlich Auswärtige den Weg ins Zelt gefunden, wo die Gässles-Musikanten aufspielen.

„Da, wo es was zu essen gibt, ist halt immer am meisten los“, sagt Buchhändler Thomas Mahr, der auch an diesem Tag „nur“ geistige Nahrung zu bieten hat. Die Mitarbeiterinnen der Firma Schwenck dagegen haben eigenhändig köstliche Kuchen gebacken und sind trotz Sonntagsarbeit bestens gelaunt. Silvia Frieß aus Thalfingen ist Stammkundin. Sie und ihr Mann schätzen Angebot, Beratung und Service im Fachgeschäft.

Wie immer im Frühjahr, hat der verkaufsoffene Sonntag in Langenau viel Konkurrenz in der näheren Umgebung mit offenen Geschäften, Kunsthandwerkermarkt und Trödelmärkten.

„Solche Überschneidungen lassen sich nicht vermeiden“, sagt Gewerbe- und Handelvereins-Vorsitzender Walter Gerstlauer, der insgesamt von positiven Rückmeldungen der Händler berichtet. Krimskrams vom Kleintiergehege über Christbaumkugeln bis hin zum Krauthobel gibt’s auch auf den Flohmärkten beim Edeka-Parkplatz und im Pfleghof. Dort herrscht schon zur Mittagsstunde buntes Treiben.

Dass die zwei verkaufsoffenen Sonntage pro Jahr dem Handel in der Stadt guttun, stehe außer Frage. „Ich bin immer zufrieden“, betont Orthopädie-Schuhmachermeister Harald Erhardt. So ein Tag bringe ihm immer neue Kunden in den Laden, der Umsatz sei zufriedenstellend. „Echt happy“ sind auch Elke und Jochen Borner von der Firma Eaglefit, die mit einem Stand am Marktplatz vertreten sind. Ihnen komme zugute, dass so viele Freizeitsportler mit dem Rad unterwegs seien, sagt Elke Borner. „Die wissen, dass Faszientraining was Gutes ist.“

Nicht nur in der Innenstadt

Nicht nur in der Innenstadt ist was los. Auf dem Heimweg wollten sie noch beim Gartenmarkt Hoffie Station machen, sagen Sandra und Matthias Ritschmann. Dort ist Geschäftsführer Werner Fend überrascht vom guten Zuspruch. Er hatte ein Jahr ausgesetzt, weil es zuvor nicht so gut gelaufen sei. „Aber heute sind wir zufrieden.“