Genuss „Herr Schulz“ ist Renner in Lonetal-Brennerei

Nerenstetten / KARIN MITSCHANG

Seit sechs Jahren kreiert Dirk Dänekas aus Setzingen sortenreine Obstbrände und kann sogar davon leben.

Dass die stundenlange Arbeit der Obstlese sich nicht im Geringsten lohnt, hatte Dirk Dänekas vor einigen Jahren motiviert, mit seiner Frau Bärbel über Alternativen nachzudenken. „Wenn du das Mostobst bei der Baywa abgibst, kriegst du ja nichts mehr.“ Der Elektriker aus Setzingen, dessen Mutter Obstwiesen vererbt bekommen hatte, wurde Obstbrenner, lernte das Handwerk in Hohenheim. Von einer Brennerei in Kirchheim, deren Inhaber gestorben war, übernahm er das ausgeschriebene Brennrecht. In einem ehemaligen Schweinestall am Rande von Nerenstetten-Wettingen eröffnete er die „Lonetal-Brennerei“ mit Hofladen, die montagabends auch als Kneipe geöffnet hat. Hier gibt es auch Schnapsproben, und ein gut laufender Online-Shop ist angeschlossen.

Heute, sechs Jahre später, kann Dänekas als Kleinbrenner sogar vom Handwerk leben. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und bin zufrieden“, sagt der 45-Jährige, der ehrenamtlich im Reservistenverband der Bundeswehr stellvertretender Kreisvorsitzender ist. Natürlich sei er, um zu überleben, breiter aufgestellt: „Wir bieten auch Winterdienst und Obstbaumschnitte für Kommunen und Privatleute, die Arbeit auf den Wiesen wird immer mehr, und ich habe jetzt einen Mitarbeiter eingestellt, der mithilft.“ Weil viele Obstwiesen vererbt wurden, die jüngere Generation allerdings kaum Interesse daran hat, werde dieser Bereich seiner Firma immer größer.

Neben sortenreinen Obstbränden von den ökologisch bewirtschafteten Wiesen im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Heidenheim stellt der Abfindungsbrenner (siehe Infobox) seit Kurzem auch Gin für die Catering-Firma „Tafelmänner“ aus Giengen her. „Das ist der absolute Renner, auf das Zeug gibt es einen riesen Hype.“ Das erste Produkt heißt „Herr Schulz“ und ist ein so genannter New Western Dry Gin, außerdem ist auch „Herr Jäckli“ auf dem Markt – beide benannt nach Figuren aus der Erzählung der „sieben Schwaben“. Alexander Müller und Gerhard Meyer aus Giengen setzen den Alkohol selbst mit Früchten, Wacholder und weiteren Gewürzen an, „was da genau reinkommt, ist ein Geheimnis“, sagt Dänekas, der es selbst nicht wisse und der dann den Ansatz in Wettingen von 38 auf 92 Prozent hochbrennt, bevor er das Produkt dann wieder auf die 48 Prozent Trinkstärke runter verdünnt.

Stolz ist Dänekas sichtlich auf seine neue Brennanlage, die er im vergangenen Jahr angeschafft hat und in der trotz des neuen Brennrechts keine Getreidebrände entstehen sollen, wie der Inhaber sagt. „Ich möchte da keine Ablagerungen von Getreide riskieren.“ In dem gepachteten Teil des ehemaligen Schweinestalls entstehen Säfte, Brände und Liköre auf kleinstem Raum.

Die Früchte, die er anbaut – Heidelbeeren oder Pfirsiche werden teils im Konzentrat zugekauft – werden hier gepresst und verarbeitet, die Maische wird in drei Stunden auf den drei Böden der Kolonne zu einer weichen Spirituose destilliert, die dann gelagert und schließlich gefiltert wird. Dänekas hat auch Brände, die im Eichenfass nachgereift werden, sein Lieblingsprodukt ist allerdings die „Albecker Birne“. „Die ist sehr mild, und mir gefällt das Regionale an ihr“, sagt der Brenner, der stets nach alten, regionalen Obstsorten sucht. Spaß hat er nicht nur am Produkt, sondern auch an den Gästen, die auch schon mal von den beiden Wohnmobil-Stellplätzen kommen, die er kostenlos anbietet. „Da trifft man immer nette Leute“, sagt der Brenner, an dessen Bar der Spruch hängt, dass von Alkohol am Steuer abgeraten wird: „Ein Schlagloch, und man verschüttet alles.“