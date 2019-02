Interview „Die emotionale Wirkung haben wir unterschätzt“

Joachim Striebel

Die Volksbank Laichinger Alb hat zum 15. Februar ihre Geschäftsstellen in Suppingen, Hohenstadt und Türkeim geschlossen. Kunden und Mitglieder reagieren verärgert. Die Vorstände Ralf Schiffbauer und Frank Kraaz nehmen im Interview Stellung.

In Hohenstadt wurde gegen die Schließung der Filiale demonstriert, in Suppingen werden Unterschriften für eine außerordentliche Mitgliederversammlung gesammelt. Hat die Volksbank Laichinger Alb die Wichtigkeit der Filialen für die Kunden unterschätzt?

Frank Kraaz: Wir haben die zu geringe Kundenfrequenz auf unseren Kleinst-Geschäftsstellen Hohenstadt, Suppingen und Türkheim auf unseren jährlichen Mitgliederversammlungen immer wieder thematisiert. Die Reduzierung der Öffnungszeiten vor drei Jahren war bereits der erste Schritt, diese Geschäftsstellen betriebswirtschaftlich zu konsolidieren. Frequenzen von unter 15 Kundenbesuchen am Tag lassen eine Weiterführung im Sinne der Gesamtverantwortung zur Genossenschaft jedoch nicht mehr zu.

In den betroffenen Orten wird das anders gesehen.

Frank Kraatz: Die meisten Kunden zeigen durchaus Verständnis für unsere Entscheidung. Die Rahmenbedingungen in der Finanzwirtschaft stellen uns vor große Aufgaben, um die Bank betriebs­wirtschaftlich und genossenschaftlich erfolgreich zu führen. Gleichzeitig müssen wir uns eingestehen, dass Themen die wir beobachten und analysieren und unsere Schlüsse daraus ziehen, seitens unserer Kunden und Mitglieder anders wahrgenommen werden. Eine persönliche Information über den Brief hinaus wäre der zielführende Weg zum Dialog gewesen. Die emotionale Wirkung haben wir unterschätzt.

Die Kreissparkasse Göppingen geht einen anderen Weg: Sie greift ein bei 18 Filialen, schließt aber nur eine Filiale ganz und wandelt 17 in „Selbstbedienungsfilialen“ um. Warum sind Automaten keine Lösung für Türkheim, Hohenstadt und Suppingen?

Ralf Schiffbauer: Zu den Entscheidungen anderer Banken werden wir uns nicht äußern. Fakt ist, dass es sich bei den zu schließenden Filialen um Teilorte und Gemeinden mit knapp 2000 bis 4000 Einwohner handelt. Also nicht mit unseren Orten vergleichbar. Die Nachricht zeigt jedoch, dass es sich um Entwicklungen in der gesamten Bankenbranche handelt. Die Volksbank Laichinger Alb ist nicht die erste Bank, die kleinere Geschäftsstellen geschlossen hat, sondern die letzte in der weiteren Umgebung. Der regulatorische Druck seitens des Gesetzgebers verursacht immense Kosten, die von den Bankkunden mitgetragen werden müssen und durch betriebliche Anpassungen seitens der Banken Entscheidungen zur Optimierung auslösen, um auch in Zukunft und nachhaltig eine erfolgreiche Bank zu sein. Geldausgabe-Automaten verursachen neben ihren Anschaffungskosten sehr hohe laufende Kosten. Sie müssen auch ständig befüllt und gewartet werden, um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten. Daher kommt eine Anschaffung in den genannten Orten nicht in Frage, da die erforderliche Grundauslastung auf Grund der Einwohnerstruktur nicht gegeben ist.

Gibt es Überlegungen, andere Geräte für die Geldauszahlung einzusetzen, beispielsweise in Läden am Ort?

Frank Kraaz: Wir haben den Bürgermeistern und Ortsvorstehern ein Angebot gemacht, wie die Mitglieder und Kunden – insbesondere die älteren – Möglichkeiten haben, Geld im Ort abzuheben. Mittels eines EC-Cash-Terminals können die Verfügungen technisch bereitgestellt werden. Die Kosten werden von der Bank übernommen. Der Ball liegt aktuell bei den Kommunen oder Teilorten, die von uns angebotene Leistung in die Infrastruktur der Orte einzubinden. Wir können die von uns zu schaffenden technischen Voraussetzungen schnell umsetzen. Somit wäre den Kunden, die in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind und ihre Orte nicht verlassen können, geholfen.

Sie haben auch angekündigt, für „Härtefälle“ individuelle Lösungen zu suchen. Wie könnten diese aussehen? Kommt dann der Geldbote ins Haus?

Frank Kraaz: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich um ältere, kranke oder nicht mobile Kunden auch in der Vergangenheit bereits gekümmert. Unsere Haltung, diesen meist langjährigen Kunden zur Seite zu stehen, bleibt von der Schließung einer Geschäftsstelle unberührt. Falls die Lösung mittels EC-Cash-Terminal nicht zustande kommt, werden wir einen Bargeld-Bring-Service ein bis zwei Mal im Monat für die besonders betroffenen Kunden einrichten. Gleichzeitig sind jedoch auch die von Ihnen angesprochenen Kunden von der Nahversorgung mit Lebensmitteln und Dingen für den Alltag abhängig, die sie in den Orten nicht mehr vollumfänglich erwerben können. Sie sprechen mit Ihrer Frage eine gesellschaftspolitische Herausforderung an, in welcher das Zusammengehörigkeitsgefühl und insbesondere die Familie mit dem Aspekt sich gegenseitig zu unterstützen wieder in den Mittelpunkt unseres Gemeinschaftslebens rücken muss.

Wird die Volksbank der Forderung aus Suppingen nachkommen, eine außerordentliche Mitgliederversammlung abzuhalten?

Ralf Schiffbauer: Wie Kollege Kraatz bereits eingangs betont hat, stehen wir unseren Mitgliedern und Kunden gerne im Dialog zur Verfügung – insbesondere, wenn es ein vermeintliches Informationsdefizit geben sollte. In welcher Form diese Gespräche stattfinden können, werden wir in den nächsten Tagen entscheiden. Zunächst warten wir erst mal auf die Unterlagen aus Suppingen, damit wir die Zielrichtung der Unterschriftenaktion kennenlernen und bewerten können. Die konkreten Maßnahmen sollen sich dann auf alle drei Standorte beziehen.