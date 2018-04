Blaubeuren Bürgermeister Seibold stellte sich den Fragen vor der Wahl

Blaubeuren / mp

Rund zwei Stunden beantwortet Bürgermeister Jörg Seibold Fragen der Moderatoren und Besucher des SÜDWEST PRESSE-Forums.

Drei Kandidaten stehen auf dem Wahlzettel der Bürgermeisterwahl in Blaubeuren. Doch beim Forum der SÜDWEST PRESSE in der Blaubeurer Stadthalle war nur Amtsinhaber Jörg Seibold erschienen, um sich den Fragen der Moderatoren Michael Janjanin (Ressortleiter Region) und Redakteur Thomas Spanhel zu stellen. Im zweiten Teil des Abends und auch gegen Ende der munteren Gesprächsrunde ging es vor gut 100 Zuhörern um Fragen von Blaubeurer Bürgern.

Was wollen die Kandidaten?

Anders als die beiden anderen Kandidaten Fridi Miller (will eigentlich Bundeskanzlerin werden) und Karl Scherm (will bayerischer Ministerpräsident werden) ist Seibold der Beruf eines Bürgermeister genug: „Bürgermeister zu sein füllt mich total aus.“ Die Wahl am Sonntag ist für ihn auch keine „Pro-forma-Wahl“. Für ihn sind Wahlbeteiligung und Stimmenanteil ein Gradmesser seiner Arbeit der vergangenen 16 Jahre als Bürgermeister.

Was bereitet Sorge?

Auf die Frage von Thomas Spanhel, was ihm in der Stadt Sorge bereite, antwortete der Bürgermeister, dass „der Umstrukturierungsprozess in der Innenstadt“ nur gelingen könne, wenn „alle an einem Strang ziehen“. Mit einer deutlichen Steigerung der Besucherzahlen habe die Stadt teilweise dafür gesorgt, dass mehr Leben in der Innenstadt sei. Doch auch Geschäftsleute, Gastronomen und Hausbesitzer müssten ihren Teil dazu beitragen, die Innenstadt wieder zum Anziehungspunkt zu machen.

Ansprechpartner

Die Stadt habe zudem einen so genannten Kümmerer eingestellt, der Ansprechpartner sein soll, der aber auch neue Veranstaltungen in der Innenstadt etablieren soll. „Der Gemeinderat hat ein Konzept mit zehn Maßnahmen beschlossen“, betonte Seibold.

Die Belebung der Innenstadt ist auch mit sein wichtigstes Ziel, wenn er erneut zum Bürgermeister gewählt wird. Auf Nachfrage von Michael Janjanin, ob die Stadt das Thema Innenstadt zu wenig und zu spät behandelt habe, gab Seibold zu bedenken, dass Blaubeuren zwar rund 12.000 Einwohner habe, doch nicht einmal die Hälfte davon in der Kernstadt lebe. „Menschen aus den Ortsteilen sind oft schneller in Ulm als in Blaubeuren.“

Nicht genug

Ein anderes Problem, das nur schwer zu lösen sei, sei ein verlässlicher Zeitkorridor, in dem Leute in Blaubeuren einkaufen können. Öffnungszeiten seien verzettelt. Und es gelte, die Koppelung des Blautopfs mit seinen vielen Touristen mit der Innenstadt zu verbessern.

Dabei soll auch die Neugestaltung des Blautopfs helfen, ein weiterer Schwerpunkt des Forums. Hier habe die Stadt die Bürger sehr eng einbezogen, jetzt gelte es, die Auftragslage zu definieren, was derzeit geschehe. Es gebe aber noch keinen Kostenrahmen. Wichtig war Seibold aber zu betonen, dass „die Arbeit der Arbeitskreise nicht übergangen wird“, auch wenn ein externes Büro Wege zur Neugestaltung planerisch begleiten soll.

Bei allen Themen rund um die Kernstadt war es Seibold wichtig, darauf hinzuweisen, dass mit der Innenentwicklung ein wichtiges Instrument für die Ortsteile geschaffen worden sei, unter starker Einbindung der Bevölkerung.

In diesem Zusammenhang erinnerte er an die Sanierung der Ascher Hüle und an den geplanten Kindergartenneubau in Seißen.

Und die Skateranlage?

Bei aller Komplexität gab es auch Fragen, die der Bürgermeister kurz und knapp beantworten konnte. Auf die Leserfrage, ob die wegen des Baus der Gemeinschaftsschule verlorene Skateranlage wieder gebaut wird, sagte er: „Sie wird wieder aufgebaut.“