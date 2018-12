„Christkindl-Kumedi“ mit Bürgermeistern, Kinder- und Projektchor

Franz Glogger

Diese Geburtstagsfeier hat es in sich. Mit mehr als 100 Mitwirkenden führt die Musikschule Iller-Weihung zu ihrem 30-jährigen Bestehen am Sonntag, 16. Dezember, die „Christkindl-Kumedi“ auf. Nicht alltäglich: Leiter Michael Eberhardt lässt alle Bürgermeister der sieben Mitgliedsgemeinden von Balzheim bis Hüttisheim in Erzählerrollen schlüpfen. Weiter wirken der Kinderchor der Musikschule und ein Projektchor mit, ein 40-köpfiges Orchester, Gesangssolisten und Darsteller.

Die Kumedi, Mundart für Komödie, hat ihren Ursprung im Bayerischen und im 19. Jahrhundert: geschrieben von Bauern für ein bäuerliches Publikum. Eberhardt weist darauf hin, dass „Kumedi“ etwas irreführend ist. Die Aufführung, die sich nahezu unverändert einer Handschrift aus Grainet bei Passau von 1836 hält, sei kein Lustspiel, sondern zeige „die ganze Dramatik um die Geburt des Jesuskindes.“ Beginn in der Gemeindehalle Staig ist um 17 Uhr. Karten zu 12 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es an der Abendkasse.