Geldgeschäfte „Besser als nix“

Barbara Hinzpeter

Ebbe im Portemonnaie – das war bisher für die Hörvelsinger ein Grund, nach Bernstadt, Albeck oder gleich nach Langenau zu ihrer Bank oder zum Automaten zu fahren, um sich mit Bargeld zu versorgen. Was besonders den Jugendlichen, die beispielsweise am Freitag oder am Samstagabend am Ort ausgehen wollen, sauer aufstieß.

Denn obwohl es nur wenige Kilometer zur nächsten Ausgabestelle sind: Jugendliche und ältere Menschen kommen da nur schwer hin. Daher regten Teilnehmer der Hörvelsinger Jugendversammlung im Frühjahr an, im Langenauer Ortsteil einen Geldautomaten zu installieren. Doch das wäre in dem kleinen Ort zu teuer, rechneten die Bankfachleute den Jugendlichen bei einem Treffen im September vor.

So sei im Ortschaftsrat die Idee aufgekommen, im Dorfladen mit der EC-Karte Geld abheben zu lassen, berichtet die Ortsvorsteherin Martina Röscheisen. Die Verantwortlichen für den Laden in der alten Schule stimmten sofort zu. Denn der Vorteil liegt auch für sie auf der Hand: Eine Investition war nicht nötig – und der neue Service könnte den einen oder anderen Kunden bringen.

Wer für mindestens 15 Euro und mehr einkauft, kann gebührenfrei und bis zu einem Betrag von 150 Euro abheben. Wer nichts oder für weniger Geld einkauft, bezahlt 50 Cent für die Bargeldausgabe, um die Kosten zu decken. Auch angesichts der Tatsache, dass die Postbank in Langenau geschlossen wurde, sei das Angebot attraktiv, erläutert der Dorfladen-Vorsitzende Karl Pfeffer.

„Besser als nix“, finden es die Jugendlichen Jan Harter (16), Anton Ott (14) und Mathis Röscheisen (15). Der Wunsch war zwar gewesen, rund um die Uhr an Bargeld zu bekommen. „Aber man muss auch mit kleinen Schritten zufrieden sein“, sind sie sich die Jungs einig. „Ich freue mich, dass der Dorfladen das Angebot machen kann“, betont die Ortsvorsteherin und schiebt hinterher: „Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung.“

Die Hörvelsinger Raiffeisenbank-Filiale sei Mitte der 1980er-Jahre geschlossen worden, erklärt Karl Pfeffer. „Damals haben wir dann den älteren Kunden das Geld persönlich nach Hause gebracht“, erinnert sich der ehemalige Bankvorstand, der sein Know-how jetzt ehrenamtlich im Dorfladen einbringt.

Und er erwartet für das zu Ende gehende Jahr nach zwei zufriedenstellenden Jahren erneut eine positive Bilanz – darauf ließen die Umsätze bei den Sonderaktionen wie Markttage, Dorfweihnacht und Christbaumverkauf schließen.

Nichtsdestotrotz wäre es wünschenswert, wenn noch mehr Hörvelsinger ihren täglichen Bedarf mit Waren aus dem genossenschaftlichen Geschäft deckten, sagt Pfeffer. Am besten kämen bei den Kunden die Backwaren sowie Wurst und Käse aus der Frische-Theke an.

Auch den Jugendlichen ist der kleine Laden am Ort wichtig. Schließlich kauft Jan nicht nur ab und zu sein Vesper hier, sondern hilft samstags an der Kasse. Das Geld, das er da verdient, „kann man als Schüler gut gebrauchen“ – und dann auch mal am Wochenende mit Freunden ausgehen.