Musiktheater „Atmen kann töten“

Dornstadt / Von Thomas Steibadler

Wehrt Euch“, fordert Stephan Bruckmeier die Schüler auf. Aufbegehren sollen sie gegen Ausbeutung, Luftverschmutzung, Klimawandel. Große Themen, die aber „in der Politik nicht mehr vorkommen“, sagt Bruckmeier. Sehr wohl aber auf der Bühne, wenn das von Bruckmeier gegründete Hope Theatre Nairobi auftritt. So wie am Montagvormittag, als das Ensemble aus der kenianischen Hauptstadt vor Werkreal- und Realschülern im Kultur- und Sporttreff in Dornstadt gespielt hat.

Zum fünften Mal schon machen der Österreicher Bruckmeier und die jungen Akteure aus Kenia bei einer Deutschland-Tournee in Dornstadt Station. Am Freitag, 20. April, steht eine weitere Aufführung im Bürgersaal auf dem Programm (siehe Infokasten). Am Samstag gastierten die acht Darsteller – Akuma Moffat Moturi, Justine Koringa Ondiere, Kimondiu Ngaliuka Matei, Monica Atieno Oduor, Nancy Akinyi Onyango, Pauline Akinyi Otieno, Susan Maina Wanjiku und Winfred Akinyi Ouma – noch in Grünkraut bei Ravensburg. Am Dienstag ging’s zu zwei Auftritten bei Nürnberg, dann wieder zurück nach Dornstadt. Während der dreimonatigen Tournee – länger geht wegen der Visa nicht – stehen die Akteure etwa 70 Mal auf der Bühne. Hinzu kommt beinahe tägliches Training. Als „irrsinnig anstrengend“, bezeichnete Bruckmeier das Pensum.

„Stop Breathing! It Can Damage Your Health“ lautet der Titel des aktuellen Programms. Der deutsche Untertitel wird deutlicher: „Atmen kann töten“. In der „politischen Revue“ geht es zum Beispiel um die Luftverschmutzung durch Kohleverbrennung. Nun ist der Kohlebergbau in Deutschland ein Auslaufmodell, nicht aber in Kenia. Dort werden Bruckmeier zufolge immer mehr Vorkommen – und Menschen – ausgebeutet. Finanziert mit Kapital aus China.

Die Textilinduistrie, vor allem der enorme Wasserverbrauch für Baumwollanbau und -verarbeitung, sowie Gentechnik und Chemie in der Landwirtschaft sind weitere Themen des Programms. Wobei sich Bruckmeier nicht scheut, Missstände mit einer gewissen Penetranz anzuprangern. Aber, betont er: Die Fakten stimmen. Die beiden Co-Texter Natalia Roizenzon-Sipple und Hannes Lauer hätten „unglaublich genau recherchiert“.

Fakten-Check

Am meisten Spaß hat das Publikum aber zweifellos bei den Tanz- und Gesangsnummern voller Rhythmus und Akrobatik. Und wenn erst eine gewisse Hemmschwelle überwunden ist, verliert das Mitmachen auf der Bühne jede Peinlichkeit.

Die Auftritte in Dornstadt waren und sind für das Publikum kostenlos, dank der Unterstützung der Gemeinde. Weitere Sponsoren sind unter anderem das baden-württembergische Staatsministerium und Fairtrade Deutschland. Die Einnahmen reichen Bruckmeier zufolge, um den Akteuren einen „fairen Basislohn“ zu bezahlen.

Das Ende der aktuellen Tournee in etwa vier Wochen bedeute aber nicht das Ende des Engagements. In Kenia veranstaltet das Ensemble zum Beispiel Workshops in Waisenhäusern und Frauengefängnissen. „Wir gehen dahin, wo es notwendig ist“, sagt Bruckmeier. Dort besteht die selbstgestellte Aufgabe nicht darin, auf die Schattenseiten des Wohlstands aufmerksam zu machen. Zuhause will das Hope Theatre Nairobi vor allem Hoffnung verbreiten.