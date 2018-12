Gesellschaft „Alb 21“: Kirche will reagieren

„Alb 21“: Kirche will reagieren

Blaubeuren / Margot Autenrieth-Kronenthaler

Die evangelische Kirche will auf die Veränderungen auf der Alb reagieren. Pfarrer Jochen Schäffler aus Seißen und Pfarrer Cornelius Küttner aus Merklingen haben bei der Sitzung der Bezirkssynode in Blaubeuren den Antrag „Alb 21“ vorgestellt: Bei der Landeskirche wird eine 50-Prozent-Stelle für einen Diakon oder eine Diakonin beantragt. Die Person soll im Alb-Distrikt des Kirchenbezirks tätig sein. Dazu zählen Merklingen, Machtolsheim, Nellingen, Oppingen, Berghülen, Bühlenhausen, Treffensbuch, Seißen, Suppingen, Scharenstetten, Radelstetten, Bermaringen, Temmenhausen und Tomerdingen.

Infolge von Stuttgart 21, der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm und dem Bahnhof in Merklingen sei ein struktureller und gesellschaftlicher Wandel auf der Alb zu verzeichnen. „Veränderungen zeichnen sich ab, die Alb ist ein großes Zuzugsgebiet. Das macht was mit unseren Dörfern, wir wollen als Kirche aktiv werden“, sagte Jochen Schäffler. Nellingen sei etwa in den vergangenen vier Jahren um 25 Prozent gewachsen. „Als Kirche sind wir auf der Suche, wie wir diesen Menschen lebensdienlich begegnen können“.

Nicht nur Familien zögen in die Albdörfer, zunehmend seien es auch Alleinstehende, erläuterte Cornelius Küttner. „Kasualien“ wie Taufen oder Hochzeiten fielen dann als klassische Gelegenheiten zur Kontaktaufnahme weg. Begegnungsfelder zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen sollten entstehen. „Wir müssen uns als Kirche um die Alleinstehenden kümmern“, betonte Küttner.

Der Kirchenbezirk hofft, dass die beantragte 50-Prozent-Diakonenstelle für fünf Jahre aus dem so genannten Flex-Paket 3 vom Fachausschuss in Stuttgart genehmigt wird. Das Flex-Paket 3 wurde als Begleitmaßnahme zum Pfarrplan aufgelegt. Wie berichtet, hat der Merklinger Pfarrer als Folge des Pfarrplans nun auch Machtolsheim zu betreuen, der Seißener Pfarrer ist für Suppingen zuständig. Küttner und Schäffler sind bezüglich ihres Antrags optimistisch. Zumindest habe es bis jetzt noch keine Absage gegeben.

Sicher ist, dass die Pfarrstelle Seißen/Suppingen von April an Unterstützung durch einen Vikar erhalten wird, wie Renate Schmid als Vorsitzende der Synode informierte. Auch in Blaustein wird eine Vikarin den praktischen Teil ihrer Ausbildung beginnen. In Nellingen/Oppingen teilen sich inzwischen Pfarrerin Heidi Knöppler und Pfarrerin Sandra Baier ihren Dienst.