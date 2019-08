Die Arbeiten an der geborstenen Leitung dauerten bis Dienstagmittag. Unterstützung kam von den Bauhof-Kollegen in Laichingen. Das Leck ist beseitigt, die Mitarbeiter des Westerheimer Bauhofs haben die Wasserleitung am Dienstagvormittag repariert. Auf dem Campingplatz und im Feriendorf sprudelte es von 12 Uhr an wieder aus den Hähnen.In der Nacht zum Montag war die Hauptleitung in der Nähe des Sportheims gerissen. Das K...