„Es sieht nicht schlecht aus für 2020.“ Bei der Haushaltsvorberatung im Weidenstetter Gemeinderat berichtete Bürgermeister Georg Engler von gut gefüllten Finanztöpfen. Außerdem würden Mittel aus dem aktuellen Haushalt ins nächste Jahr übertragen. Dazu gehören der Endausbau der Wohngebiete „Gernäcker II“ (105 000 Euro) und „Steig II“ (337 000 Euro) sowie die Unterführung in Verlängerung der Ölgasse (560 000 Euro). Bei Letzterer ist allerdings unklar, ob sie überhaupt gebaut wird. Eine Fußgängerampel wäre viel günstiger. Auch der Ausbau des Obergeschosses im Feuerwehrhaus, der mit 30 000 Euro veranschlagt ist, wird ins nächste Jahr verschoben.

Neue Kita kann zur Not nachfinanziert werden

Die größte Investition im nächsten Jahr ist der Neubau der Kindestagesstätte. Bereits 2019 wurden zwei Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Das Geld wurde jedoch nicht benötigt, weil sich das Projekt verzögert. Im Haushalt 2020 soll eine weitere Million Euro eingeplant werden. Das Vorhaben werde im nächsten Jahr aber kaum vollendet, sagte Engler. Sollten sich höhere Baukosten abzeichnen, könne im Haushalt 2021 nachfinanziert werden.

Einige Lücken in der Straßenbeleuchtung sollen im nächsten Jahr geschlossen werden. Auch dafür ist im aktuellen Haushalt bereits Geld vorhanden, das nun übertragen wird. Der Auftrag über 17 000 Euro wurde einstimmig an die ENBW-ODR übergeben. Die Beträge, die für den Breitbandausbau in der Gemeinde und für den Erwerb von Grundstücken in den kommenden Haushalt eingestellt werden sollen, stehen noch nicht fest.