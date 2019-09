WMF zieht seine Logistik für das Konsumgeschäft – also seine Töpfe, Pfannen, Geschirr – an einem Standort zusammen: Sie soll komplett in Dornstadt abgewickelt werden. Der zweite Logistikstandort in Bergkamen (Nordrhein-Westfalen), der von einem externen Logistikunternehmen betrieben wurde, w...