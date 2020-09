Als wäre die Bankfiliale geschlossen worden – so groß ist die Aufregung in Blaustein angesichts der Veränderung in der dortigen Volksbank-Geschäftsstelle. Eine Bankberaterin ist nach wie vor an Ort und Stelle. Geschlossen wurde lediglich der Schalter. Dieser Umstand sorgt indes für viel Verä...