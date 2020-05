Auf dem Parkplatz vor dem Eingang zum Biergarten der „Traube“ werfen zwei Biker ihre Harleys an. Mit sonorem Wummern der Motoren fahren sie davon. Es ist Vatertag in Zeiten von Covid-19. Am Weg in den Hof zum Biergarten der traditionsreichen Konzert-Location in Bellenberg erwartet den Besucher e...