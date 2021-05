Kurz vor 13 Uhr ist ein sechsjähriger Bub vor der Grundschule in Blaubeuren in ein Auto gelaufen und verletzte sich schwer. Rettungskräfte mussten ihn ins Krankenhaus bringen. Das hat die Polizei auf Nachfrage mitgeteilt. Eine 43-jährige Frau war am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr in der Blaubeure...