Der Regierungspräsident Klaus Tappeser sagt der Tomerdinger Bürgerinitiative „Verkehrsprojekt U4“ Unterstützung und einen Masterplan bis Ende des Jahres zu. Der kleine ins Netz gestellte Film über die Verkehrssituation in Tomerdingen zeigt Anwohner in der Ortsdurchfahrt, die über unmäßigen Lärm klagen und darüber, dass das Land nichts unternehme. „Als ich das Video sah, musste ich kommen“, sagte Klaus Tappeser bei einem Vorort-Termin am Dienst...