Per Eilentscheidung hat der Verwaltungsausschuss des Kreistags Alb-Donau beschlossen, die neue Integrierte Leitstelle (ILS) für den Rettungsbereich Ulm/Alb-Donau am Standort der Feuerwache Ulm zu planen. Der Kreistag wird via E-Mail darüber informiert, er wird nicht gesondert darüber beraten und...