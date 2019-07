Von 2020 an können Übernachtungsgäste in zehn Landkreisen kostenlos Bus und Bahn fahren oder touristische Attraktionen besuchen. Der Alb-Donau-Kreis unterstützt das Projekt.

In Schelklingen übernachten, morgens mit der Bahn nach Blaubeuren ins Urmu, nachmittags weiter ins Bad Blau und am nächsten Tag zur Führung in die Berg-Brauerei in Ehingen. So oder so ähnlich könnten schon im nächsten Frühjahr Übernachtungsgäste in der Region die neue Gästekarte nutzen: Der Vorstand des Verbands „Schwäbische Alb Tourismus“ (SAT) hat am Mittwoch beschlossen, 2020 eine „innovative, digitale und flächendeckende“ Karte einzuführen, mit der Touristen kostenfrei den ÖPNV nutzen und viele touristische Attraktionen besuchen können – von Schwäbisch Gmünd bis Tuttlingen, in sieben Verkehrsverbünden, zehn Landkreisen und den Städten Ulm und Neu-Ulm (siehe Info). „Unseres Wissens nach wurde ein derartiges Projekt noch in keiner vergleichbar großen Flächenregion in Deutschland umgesetzt. Somit ist unsere Gästekarte ein echter Meilenstein“, lässt Louis Schumann, Geschäftsführer des SAT, wissen. Auf Nachfrage ergänzt er, dass Touristen durchaus auch die längeren Strecken nutzten: „Man darf die Mobilität der Gäste nicht unterschätzen. Wenn ich zum Beispiel von Ulm nach Sigmaringen fahre, das Schloss anschaue und danach noch wandere, hat sich die Karte schon gelohnt.“

Gästekarte wie im Allgäu und im Schwarzwald

Im Sommer 2017 habe der SAT angefangen, sich „intensiv mit der Gästekarte zu beschäftigen“, sagt Schumann: Man habe sich dabei andere Gästekarten-Regionen wie den Schwarzwald oder das Allgäu angesehen, vor allem aber daran gearbeitet, Gastgeber und Leistungspartner zu gewinnen. Gut 150 Betriebe hätten mittlerweile zugesagt, darunter auch viele im Alb-Donau-Kreis. „Wir sind für den Anfang ganz gut vertreten“, sagt Roswitha Guggemos, die beim Alb-Donau-Kreis für den Tourismus zuständig ist. Sie kann sich – ebenso wie Schumann – vorstellen, dass es noch mehr werden. Eine Ausweitung auf Touristen, die nicht übernachten oder mit dem Wohnmobil unterwegs sind, soll es hingegen nicht geben. „Wir wollten von vornherein eine Karte, die exklusiv für Übernachtungsgäste gilt“, erklärt Schumann: Der Verband möchte mehr Gäste dazu bringen, auf der Schwäbischen Alb zu übernachten.

Kostenlos mit Bus und Bahn

Ein weiteres Ziel der Gästekarte ist es laut SAT, die nachhaltige Mobilität in der Region zu fördern. Hieran knüpft der Landrat des Alb-Donau-Kreises in einer Mitteilung an: „Wenn dies zu mehr Übernachtungen und längeren Verweildauern der Gäste führt und zugleich die umweltbewusste Mobilität stärkt, dann profitieren wir mehrfach“, sagt Landrat Heiner Scheffold, der an der Vorstandssitzung des SAT teilgenommen hat. Der Alb-Donau-Kreis unterstütze das Projekt durch Werbung und die Verbreitung der Gästekarte. Das Landratsamt geht davon aus, dass sich die Karte selbst tragen, „allerdings nicht ohne eine Anschubfinanzierung auskommen wird“, teilt Pressesprecher Bernd Weltin auf Nachfrage mit: „Damit wird sich der neue Kreistag im Zuge der Haushaltsplanberatungen für das kommende Jahr befassen.“