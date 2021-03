Ostern steht vor der Tür, überall werden bunt bemalte Eier verschenkt. Natürlich Eier aus artgerechter Haltung – so wünschen sich’s jedenfalls alle. Denn das Ei steht mindestens seit dem Mittelalter für neues Leben. Und auch sonst sind Hühner beliebt – nicht nur bei Kindern, längst auch bei Erwachsenen etwa als Filmhelden im Kinohit „Chicken Run“.

Auf der rauen Alb aber ist das freundliche Federvieh allerdings auf Hilfe angewiesen. Denn die tierischen Urahnen lebten wild im üppigen ostasiatischen Dschungel und kommen auf den kargen Jura-Böden nicht zurecht. Sie verdursten oder verhungern jämmerlich, so wie es einem mitten im Wald bei Blaubeuren-Asch ausgesetzten Gockel erging, der im Wald nicht länger als eine Woche überlebte. „Das ist Tierquälerei“, urteilen viele Leser, als sie von der Geschichte erfuhren – und auch Katja Treu, eine Tierpflegerin in Blaubeuren-Beiningen.

Katja Treu arbeitet als Schutzengel für Tiere

Sie ist wie ein Schutzengel für Tiere in Not. Rund 80 Vögeln bietet sie derzeit in ihrem Stall und ihrem Garten eine Zuflucht. Kurzerhand holte sie nach einem Anruf auch das zusammen mit dem Hahn im Wald ausgesetzte Sussex-Huhn im Tierheim ab und päppelt es derzeit liebevoll wieder auf. Das war dringend nötig. Denn das Tier war längst ein Pflegefall: „Es war völlig dehydriert und nur noch Haut und Knochen“, berichtet Katja Treu. Hinzu kam, dass das Huhn wohl um seinen Gefährten trauerte. Mehlwürmchen und kleine Salatstückchen machen es aber inzwischen möglich, dass sich das Sussex-Huhn wieder aufrichtet, auch wenn es dazu noch seine Flügel zur Unterstützung braucht. Alles sah nach einem Happy End aus – bis Katja Treu am Wochenende Anzeichen einer Legedarmentzündung feststellte.

Hoffen auf ein freundliche Diagnose

Bestätigt der Tierarzt die Vermutung, wird es schwer für das Tier. Klar ist für Katja Treu, dass die Henne nicht noch mehr leiden soll. Noch hofft sie aber auf ein kleines österliches Wunder – wie bei einem anderen jungen Huhn. Das war vor gut einem Monat in Blaubeuren ausgesetzt worden und legt inzwischen wieder jeden Tag ein schönes Ei.