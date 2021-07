Auch wenn die Starkregen-Ereignisse in Hüttisheim einigermaßen glimpflich abgelaufen sind, will sich die Gemeinde dem Thema stärker widmen. Erste Vorschläge hierzu hatte Andreas Kramer vom Ulmer Büro Wassermüller zur Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch mitgebracht. Zu unterscheiden sei zwischen Hochwasser und Starkregen. Während bei Hochwasser das Land bis zu einem bestimmten Wert stark unterstütze, sei für Starkregen die Kommune zustä...