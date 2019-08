Zehn Stunden am Tag: Roland Stolz weiß, wie es ist, von Onlinespielen abhängig zu sein. Nun will er anderen helfen. Weil die Eltern ständig Onlinespiele gespielt haben, ist in Japan ein 13 Monate alter Säugling so vernachlässigt worden, dass er verhungerte. Schreckensnachrichten wie diese aus dem Jahr 2018 zeigen, welche Folgen es im Extremfall haben kann, wenn das Daddeln am Computer zum einzigen Lebensinhalt...