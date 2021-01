Fünf Kinder rasen wie die Orgelpfeifen hintereinander den Hang am Laichinger Skilift hinunter. Am Schluss kommt die Mutter und behält den kleinsten Sprössling stets im Blick. Familie Meffle genießt den Tag mit ausreichend Schnee für den Wintersport. Sie hat den Skilift am Hagsbuch an der Str...