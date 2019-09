Die jungen Filmemacher lassen selbst einen alten Hasen wie Michael Falkenstein, der an Blitz- und Rampenlicht gewöhnt ist, staunen: „Ihr seid ja super Kameraleute“, sagt der Hammondorgel-Spezialist zu den 14 Jungen und Mädchen, die ihn in seinem Studio in Setzingen aufsuchen. Schnell merkt er:...