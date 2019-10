Am 16. Dezember will der Kreistag Alb-Donau einen Generalplaner für die energetische Sanierung der Valckenburgschule in Ulm beauftragen und die Arbeiten vergeben. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf 12,5 Millionen Euro, das Land fördert das Vorhaben mit knapp vier Millionen Euro.16...