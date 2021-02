Antigen-Schnelltests können sehr viel bewirken“, sagte Dr. Peter Grube am Montag beim Besuch in der Schule in Rottenacker. Der Aufwand sei gering, der Ablauf einfach und das Ergebnis zuverlässig. Grube hatte sich bereit erklärt, die 15 Lehrkräfte und Kernzeitbetreuerinnen der Grundschule sowie...