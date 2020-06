Gegenstände gehen kaputt, egal wie die Zeiten sind – die Idee der Nachhaltigkeit ist in Beimer­stetten hingegen nicht kaputtzukriegen. Corona zum Trotz. So kam es, dass in dem 2500-Einwohner-Ort ein Prozess erdacht wurde, wie das Reparatur-Café notdürftig aufrechterhalten werden kann: ambulant...