Ob er glaubt, dass alles übernommen wird? Ulrich Müller lacht auf die Frage hin und sagt dann: „Wir werden darum kämpfen.“ Der Vorsitzende des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) im Regionalverband Donau-Iller hofft, dass die Kritik an der Fortschreibung des Regionalplans im Regionalverband Donau-Iller gehört wird. Müller schätzt die Chancen nicht allzu schlecht ein. Die Klimadiskussion habe ja die Mitte der Gesellschaft erreicht, Umweltbewusstsein ist auch außerhalb der Naturschutzverbände präsent.

Mehrere Naturschutzverbände – darunter BUND, Naturschutzbund Allgäu-Donau-Oberschwaben, Landesnaturschutzbund Biberach und der BUND Naturschutz Bayern – haben gemeinsam Stellung genommen zur Fortschreibung des Regionalplans. Der definiert an Donau und Iller Regeln für die Entwicklung von Kommunen, Wirtschaft, Industrie, Infrastruktur, Landwirtschaft und Natur. Derzeit läuft die Anhörung (siehe Infokasten).

Von „Straßenbauorgie“ ist die Rede

Die Verbände kritisieren detailreich die Entwicklung in den Einzelbereichen, wie sie derzeit vorgesehen ist – und teilweise scharf. „Steuerungsansätze sind nicht zu erkennen“, heißt es in einer Mitteilung. Es werde nicht wahrgenommen, dass kein unendliches Wachstum möglich ist. Der Verbrauch von Fläche, Energie und Rohstoffen müsse mindestens halbiert werden. Von „Straßenbauorgie“ ist die Rede.

„Das Wachstum kann so nicht weitergehen“, sagt Müller, und: „So ein Regionalplan muss da auch mit viel mehr Einschränkungen fahren.“ Thomas Frey, Regionalreferent für bayerisch Schwaben im BUND, sieht ein Problem in der Wirksamkeit, „der Plan bleibt oft ein Papiertiger“. Das meiste darin, so argumentieren die Verbände, sei als Grundsatz formuliert, deren Einhaltung liegt im Ermessen der Kommunen, die vor Ort Entscheidungen treffen.

Deshalb fordern die Verbände etwa im Bereich „Allgemeine Grundsätze“, eine Soll- in eine Muss-Formulierung abzuändern. Im Plan solle stehen: „Die Flächenneuinanspruchnahme muss zukünftig erheblich verringert werden, als notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung.“ Die Verbände wollen mehr solcher Ziele, die eine verbindliche Wirkung entfalten.

Verbandsdirektor verweist auf Politik

„Das ist eine politische Diskussion“, sagt Markus Riethe, Direktor des Regionalverbands. Letztlich entscheide die Verbandsversammlung auch über Grundsätze und Ziele. Man sei aber im Entwurf schon deutlich verbindlicher geworden. „Es ist halt die Frage, wie verbindlich wir das für die Kommunen machen.“ Und je verbindlicher, desto weniger Spielraum bleibt diesen. „Wir wissen ja auch nicht alles besser als die Kommunen vor Ort.“

Die Naturschutzverbände kritisieren den alten Plan zudem als „durchlöchert“, bemängeln, dass die Fortschreibung keinen Vergleich zum bestehenden Plan beinhaltet, keine Bilanz vorliegt. „So ein Vergleich ist absolut unmöglich“, sagt Riethe. Der bestehende Plan stammt aus dem Jahr 1987. Seitdem haben sich die Instrumente geändert. „Vorranggebiete für Landwirtschaft etwa gab es damals nicht“, sagt Riethe.

„Das mag sein“, sagt Müller. Man sehe in einem Vergleich eine wichtige Erfordernis, „aber wenn das nicht möglich ist, nun gut“. An der Kritik und Forderungen der Verbände hält er fest.

Naturschutz Außerhalb von Vorranggebieten fordern die Verbände „15 Prozent der Fläche“ so zu entwickeln, dass Biotope miteinander verbunden werden können.

Bodenerhaltung Die Verwendung von Böden für Siedlungen, Wirtschaft, Infrastruktur und Rohstoffgewinnung „ist auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen“ und mit „sehr hoher Priorität“ an anderer Stelle auszugleichen.

Flächenverbrauch Der Flächenverbrauch soll an die Einwohnerzahl gekoppelt werden. Außerdem soll „perspektivisch“ der Verbrauch „bis 2040 auf ,Null’ abgesenkt werden.“ Auf bayerischer Seite wird das 5-Hektar-Ziel gefordert, demnach täglich bayernweit maximal fünf Hektar verbaut werden dürfen.

Einkaufszentren Eine Ausweitung von 800 auf 1200 Quadratmeter für Nahversorger an allen Standorten wäre „kontraproduktiv“. Bereits jetzt seien Abweichungen von der Vorgabe möglich, eine Ausweitung deshalb „auch nicht sinnvoll“.

Schienenverkehr Neue Haltepunkte an Bahnlinien in Burlafingen und Offenhausen werden auf bayerischer Seite unterstützt. Für Pfuhl und Unterfahlheim werden Halte auch wegen der Regio-S-Bahn vorgeschlagen. Der zweigleisige Ausbau der Strecke Leipheim–Günzburg–Neuoffingen soll entlang der A 8 erfolgen, um Biotope an der Donau zu schützen. Für den Ausbau zwischen Neu-Ulm–Leipheim sind verschiedene Varianten zu prüfen.