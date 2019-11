Unsere Region zählt zu den am schnellsten wachsenden in Bayern und Baden-Württemberg“, sagt Markus Riethe, Direktor des Regionalverbands Donau-Iller. In dem Gebiet wohnen etwas mehr als eine Million Menschen. Riethe erwartet, dass die Bevölkerung bis zu Jahr 2035 um 35 000 Einwohner wächst. De...